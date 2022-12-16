Пятый канал: рост собственного производства и абсолютные рекорды в базовых аудиториях

2022 год стал лучшим в истории Пятого! Канал заметно укрепил позиции на телевизионном рынке, постоянно наращивает объемы собственного производства и входит в ТОП-4 федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 4+», «Все 18+». В обеих аудиториях в этом году установлены абсолютные рекорды по показателю доли.

Пятый канал в 2022 превысил свои предыдущие аудиторные достижения за счет контента собственного производства. По итогу года зафиксированы максимальные значения по средней доле в базовых аудиториях «Все 4+» и «Все 18+»: 7,0% и 7,3%. В августе канал установил сразу три исторических рекорда по среднемесячной доле в основных аудиториях «Все 25-59», «Все 18+» и «Все 4+». За сутки в целом доли составили 7,3%, 8,2% и 7,8% соответственно.

В ноябре Пятый канал укрепил свои позиции и вошел в тройку лидеров федерального эфира в основной аудитории «Все 4+». Доля составила 7,6%, что обеспечило Пятому третье место среди национальных вещателей страны. По итогам четырех месяцев нового телевизионного сезона, с августа по ноябрь, канал занимает вторую строчку рейтинга телесмотрения среди всех федеральных каналов в женской аудитории «25-59» с долей 7,7%. Информационный выпуск новостей «Известия» по будням занимает третье место в рейтинге федеральных каналов в аудитории «Все 18+» с долей 9,5%. Итоговый выпуск в полночь по субботам с обзором главных новостей в России и мире демонстрирует долю 9,2% в аудитории «Все 18+». А это второе место по стране. От сезона к сезону сериалы собственного производства Пятого канала превышают собственные аудиторные показатели. Осенью премьерные серии «Своих» и «Великолепной Пятерки» занимали первое место вечернего эфира по будням в женской аудитории «25-59». «Наш спецназ» в день премьеры занял первое место в воскресном эфире и три недели сохранял лидирующую позицию в тайм-слоте 08:00-16:30 в аудитории «Все 25-59».

За последние несколько лет Пятый канал закрепил за собой статус поставщика качественного детективного контента. И сегодня активно развивает линейку сериалов собственного производства. В этом году в эфир Пятого вышло 503 премьерные серии, а в производстве находятся еще 702 новых эпизода. В том числе и выездные спецсерии франшиз «Великолепная Пятерка» и «Условный мент», снятые в Красноярске, Вологде и Пскове, а также 4-серийные проекты «Без прикрытия» и «Изгой». К эфиру запланированы новые сезоны полюбившихся детективов «Филин», «Стражи Отчизны» и «Крепкие орешки», а также премьеры: «Лицемеры», «Настоящий» и «Витязи». Сериалы Пятого востребованы на международных площадках и постоянно попадают в ТОП телесмотрения. В 2022 году канал продолжил сотрудничество с ведущими мировыми онлайн-кинотеатрами Prime Video от Amazon и Tubi TV от Fox Corporation, а также с одним из крупнейших медиа-холдингов Латинской Америки Olympusat. Сегодня проекты Пятого доступны зрителям из Северной Америки, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и стран СНГ.

Большое внимание Пятый уделяет созданию импакт-контента. Телемарафон «День добрых дел» - один из первых благотворительных проектов на телевидении. Он начинался с адресной помощи конкретному ребенку и стал доброй еженедельной традицией. За 11 месяцев этого года неравнодушные к чужой беде телезрители перечислили в благотворительные фонды 183 213 891 рубль. Всего за время существования проекта на лечение детей поступило 4 750 607 473 рубля. «День ангела» - программа, которая оказывает помощь детям и подросткам. Ангелы – воспитанники детских домов. Их главное желание – обрести свой дом и любящих родителей – и старается исполнить Пятый канал. За 10 лет существования проекта 354 ребенка устроены в семьи.

Праздник выпускников «Алые паруса» - еще один проект, в создании которого канал принимает участие. Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Легендарный выпускной в этом году увидело рекордное количество зрителей. Общий охват аудитории праздника на всех площадках составил почти 20 миллионов человек! Каждый третий зритель нашей страны смотрел водно-пиротехническое шоу в прямом эфире центральных телеканалов.

В эфир Пятого канала вышло сразу два новых проекта. С ноября в утреннем эфире познавательная программа «Знание-сила» рассказывает о новых товарах и услугах, их потенциальной пользе, дает советы и помогает телезрителям сделать правильный выбор. В марте состоялась премьера документального цикла «Они потрясли мир» о самых известных любовных историях.

2022 год Пятый завершит показом премьерных серий популярных детективов с особым новогодним колоритом. Вечером 31 декабря начнётся Супердискотека, где специально для зрителей канала прозвучат музыкальные хиты в исполнении лучших звёзд 90-х.

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