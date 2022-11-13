Пятый канал вошел в ТОП-100 лучших event-агентств мира

Пятый канал вошел в ТОП-100 лучших event-организаторов и агентств 2022 года по версии одной из самых престижных мировых премий в сфере маркетинга Eventex. Рейтинг «Eventex index 2022» опубликован на официальном сайте Премии.

В прошлом году Пятый вошел в рейтинг «Eventex index» и был единственным российским участником, который вошел в десятку лучших. Это место в международном рейтинге Пятому принесли четыре золотые и одна серебряная награды на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards за проект «Алые паруса-2020». Легендарный выпускной стал победителем в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие», «Музыкальное событие» и «Прямая трансляция».

Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга. И каждый год легендарный выпускной поражает своей красотой и масштабами. В этом году праздник увидело более 20 миллионов человек на всех площадках. Каждый третий зритель России наблюдал за проходом брига «Россия» и водно-пиротехническим шоу в прямом эфире центральных телеканалов. Трансляция прохода парусника под залпы салютов на Пятом канале заняла первое место телесмотрения с долей 11,6% в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» в тайм-слоте 00.41-01.04 среди всех федеральных каналов. Телевизионная аудитория праздника составила 12 030 260 человек. Онлайн-трансляция в интернете: на сайте Пятого канала и его официальных группах в социальных сетях собрала почти 8 000 000 зрителей!

Ежегодно Eventex Awards отмечает в своем рейтинге компании, которые продемонстрировали особое мастерство и профессионализм в организации мероприятий три года подряд, и чей опыт может служить образцом для событийной индустрии.

По словам организаторов рейтинга, попадание в рейтинг «Eventex index 2022» – настоящее достижение, которое подтверждает высокую креативность компании и является ее знаком качества. Именно такие профессионалы и формируют отрасль.

Напомним, премия Global Eventex Awards учреждена в 2009 году и считается одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Организаторы сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми» в своей области и вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества.

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