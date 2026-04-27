1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Пятый канал выпустил ролик для собак

Фото: пресс-служба Пятого канала

Пятый канал решил создать контент не только для людей. Как оказалось, собаки чаще других питомцев реагируют на происходящее на экране – вслушиваются, переживают и включаются в действие. К 4 мая – Дню собачьего счастья – канал выпустил специальный ролик для четвероногих зрителей.

Видео разработано так, чтобы привлечь внимание питомцев с первых секунд: много движения, крупные планы, «живые» сцены и никаких сложных и глубоких диалогов. Всё быстро, чётко и по делу. Отдельное внимание уделено звуку, который дополнительно вовлекает животных.

Особый элемент – надписи в ролике, которые с юмором расставляют всё по местам:

  • «Двухлапые плохо ищут»;
  • «Они помогают двухлапым гавкать, догонять, кусать, знакомиться, любить…»;
  • «Детективы с острым чутьём».

Всё по делу, с вниманием к деталям и уважением к «профессиональным» навыкам питомцев.

В сериалах Пятого канала снимается столько собак, что впору вводить отдельную актёрскую категорию. Причём многие из них – не массовка, а полноценные главные герои: корги Тюбик из «Следопыта», Эльбрус из одноименного проекта, Дружок из «Великолепной Пятёрки», Каспер из саги «Изгой». Экранные питомцы находят улики, спасают людей и ведут себя так, будто точно знают, кто здесь главный.

Экспериментальный ролик Пятого – логичное продолжение тенденции: сначала собаки стали звёздами экрана, а теперь – полноценной аудиторией.

Теперь АртМосковия ожидает от редакционной группы Пятого канала видеоролики посвященные котикам.

