Пятый канал выпустил ролик для собак

Пятый канал решил создать контент не только для людей. Как оказалось, собаки чаще других питомцев реагируют на происходящее на экране – вслушиваются, переживают и включаются в действие. К 4 мая – Дню собачьего счастья – канал выпустил специальный ролик для четвероногих зрителей.

Видео разработано так, чтобы привлечь внимание питомцев с первых секунд: много движения, крупные планы, «живые» сцены и никаких сложных и глубоких диалогов. Всё быстро, чётко и по делу. Отдельное внимание уделено звуку, который дополнительно вовлекает животных.

Особый элемент – надписи в ролике, которые с юмором расставляют всё по местам:

«Двухлапые плохо ищут»;

«Они помогают двухлапым гавкать, догонять, кусать, знакомиться, любить…»;

«Детективы с острым чутьём».

Всё по делу, с вниманием к деталям и уважением к «профессиональным» навыкам питомцев.

В сериалах Пятого канала снимается столько собак, что впору вводить отдельную актёрскую категорию. Причём многие из них – не массовка, а полноценные главные герои: корги Тюбик из «Следопыта», Эльбрус из одноименного проекта, Дружок из «Великолепной Пятёрки», Каспер из саги «Изгой». Экранные питомцы находят улики, спасают людей и ведут себя так, будто точно знают, кто здесь главный.

Экспериментальный ролик Пятого – логичное продолжение тенденции: сначала собаки стали звёздами экрана, а теперь – полноценной аудиторией.

Теперь АртМосковия ожидает от редакционной группы Пятого канала видеоролики посвященные котикам.