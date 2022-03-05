Пятый канал завершил съемки сериала «Без прикрытия»

«Стоп! Снято!» прозвучало на площадке сериала «Без прикрытия». Это еще одна совместная работа Пятого канала и кинокомпании «Триикс Медиа». В пилотный проект вошло четыре серии по 42 минуты каждая. Главную роль исполнил Михаил Тарабукин.

Михаилу Тарабукину досталось сразу две главные роли. Он сыграл братьев близнецов Вольновых. Один – первоклассный вор, любит свободу и живет по понятиям. А второй – оперативник в полиции. Карьера не сложилась, коллеги им помыкают, «друзья» кидают на деньги, а криминал, с которым он должен бороться, совсем его не боится.

Михаил Тарабукин, актер сериала «Без прикрытия»:

— У каждого из братьев своя судьба, жизненные установки и ценности. На самом деле, все эти ценности общечеловеческие, как у всех — дружба, любовь, мир. Для меня очень почетно играть сразу двух персонажей. Это ответственная и серьезная работа, и я постарался сделать своих героев максимально разными. В этом мне помогли все наши департаменты: гримеры, костюмеры, партнеры по площадке, режиссер и оператор. Были некоторые сложности при съемках сцен, где братья ведут диалог друг с другом. Приходилось постоянно переодеваться, менять грим и даже голос. Но мы со всем справились.

Своеобразным испытанием этот проект стал и для актера Нодара Джанелидзе. Зрители Пятого канала не один сезон с удовольствием следят за его сериальными баталиями с тестем в детективе «Великолепная Пятерка». В мувике «Без прикрытия» герой Нодара не носит погон, не борется с преступностью, а находится по другую сторону баррикад.

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Без прикрытия»:

— Сниматься в новом проекте – это всегда счастье. И я говорю спасибо за счастье сниматься с прекрасным режиссером, спасибо за продолжение сотрудничества с Пятым каналом уже в совершенно ином амплуа. В «Великолепной Пятерке» я оперативник Бубнов, семьянин и юморист. В этом проекте я бандит, за что благодарен каналу, поскольку он дает развиваться, задействовать всю палитру своих умений, что так важно для актера. Здесь мы использовали возможность играть остро, это все же криминальная комедия. Мне очень нравится, что Пятый выбрал такой вектор, потому что юмор, самоирония нам так сейчас нужны в жизни. Они спасают, помогают, позволяют дышать полной грудью.

Все без исключения актеры отметили профессиональную работу режиссера проекта Андрея Коршунова, его понимание съемочного процесса и большое количество оригинальных идей и неожиданных решений, что делает сериал еще более интересным, захватывающим и динамичным. Даже любовные линии наполнены не только романтикой и чувствами, но и юмором. Удивит телезрителей и набор локаций. Это не только улицы Санкт-Петербурга, но и знаменитые «Кресты», а также самые красивые видовые точки древнего русского города Псков, где снимались финальные сцены.

Виталий Бисеров, актер сериала «Без прикрытия»:

— Я был приятно удивлен выбором локаций для съемок сериала. Я много лет прожил в Пскове, а теперь вернулся в город сериальным «смотрящим». Вот такой подарок преподнесла мне судьба. У проекта потрясающий актерский состав. Особенно интересно было наблюдать за Мишей Тарабукиным, как он талантливо играл двух противоположных персонажей. Михаил и Нодар – это актеры с большой буквы, с их стороны всегда чувствовалась поддержка. Каждый раз, приезжая на съемочную площадку этого проекта, я всегда знал, что в этот день настроение будет замечательное. Благодаря сериалу исполнилась моя мечта побывать в «Крестах». И мои взгляды на то, каким должен быть персонаж, совпали с мнениями авторов сценария и режиссера. Мой герой спокойный, уверенный в себе, когда-то жесткий, но безумно любящий свою семью. Это тот «авторитет», который чаще решает проблемы мирно, нежели кулаками или оружием. За что получил от главного героя прозвище «Мироносец».

В сериале «Без прикрытия» прослеживаются нотки искрометных комедий Гайдая, есть отсыл к киношедеврам Гая Ричи, но с русским колоритом.

Премьеру фильма зрители Пятого канала смогут увидеть уже в этом году.

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