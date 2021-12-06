Пятый канал завершил съемки сериала «Лицемеры»

В Петербурге завершились съемки нового авантюрного сериала «Лицемеры» по заказу Пятого канала. Детективная новинка выйдет на экраны в 2022 году.

Сериал рассказывает о работе специального отдела внедрений МВД. Его начальник после ряда неприятностей вынужден был обратиться к трем мошенникам. Для них смена образа – привычное дело: жить чужой жизнью, постоянно играть какую-то роль и выдавать себя за другого — не столько очередной способ заработать денег, а скорее возможность получить порцию адреналина, реализовать свои таланты. По сути, каждый из героев занимается мошенничеством «из любви к искусству». Эти гениальные аферисты и становятся новыми сотрудниками отдела.

Александра Орехова, исполнительница главной роли в сериале «Лицемеры»:

— На самом деле сейчас я переосмыслила значение слова «лицемер». Раньше, как и все, считала, что это люди, которые всем врут и не краснеют. Наш сериал доказывает, что люди такого рода могут быть человечными и сострадать не меньше других. А вообще, я до последнего не верила, что меня утвердили на главную роль. Я плакала от радости, у меня была истерика, две недели еще ждала, когда же мне скажут, что передумали. Моя героиня помогла мне снова обрести себя. Я стала более общительной, начала проще относиться ко всему, и красноречие вернулось. Персонажи сериала очень своеобразные, постоянно стараются друг друга поддеть, так мы еще и за кадром в шутку продолжаем словесные поединки.

Оперативники отдела специализируются на работе под прикрытием, в условиях повышенного риска. В каждой серии в рамках расследования герои выступают в новом для себя амплуа: повар, врач, сантехник, школьный учитель или даже наёмный убийца. Каждая новая серия – одна захватывающая авантюрная история.

Андрей Шимко, исполнитель главной роли в сериале «Лицемеры»:

— У меня вообще непредсказуемый персонаж. С одной стороны, он может быть ироничным, лукавым, но, если присмотреться к нему, он настолько глубокий и тонкий. В сериале есть эпизод, где герой предстанет не просто таким прожженным жучарой и мошенником, который может развести всех. Будет момент искренности и пронзительности.

Каждый из героев не привык идти дважды одним путем, безграничная фантазия толкает их на поиски самых оригинальных и необычных решений. Они точно знают, что даже из тупиковой ситуации есть как минимум два выхода. В пилотный проект вошло 12 детективных историй.

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