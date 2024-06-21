Пятый раскроет фирменный рецепт самой известной балерины страны Анастасии Волочковой

Известный повар Василий Емельяненко отправится в гости к Анастасии Волочковой. Кулинарный гуру поделится секретами профессионального мастерства и узнает все тайны балерины.

Гостем нового выпуска программы «Фирменный рецепт» стала Анастасия Волочкова. Повар, который не только вкусно готовит, но и не менее аппетитно рассказывает о своих блюдах, пришел к Анастасии с огромным букетом её любимых белых роз.

Заслуженная артистка живет в Подмосковье, славится своим трудолюбием, упорством и фирменным шпагатом.

Расскажем, как она обустраивала свой загородный дом, какую его часть она считает местом силы, руками каких мастеров изготовлены уникальные фрески и правда ли в её банной печи лежат драгоценные камни.

Увидим именную купель с инициалами артистки, летнюю кухню с мангалом и хамам. А также узнаем, с чего непременно начинается каждое утро звезды и из чего состоит правильный банный ритуал.

Как оказалось, Анастасия не умеет готовить, но с легкостью справилась с кулинарными заданиями под руководством известного шеф-повара. В итоге получились ароматный легкий суп с чечевицей, полезный салат из зеленых овощей с медовой заправкой и смузи из свеклы, огурца, вишни и мяты.