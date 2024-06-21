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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Пятый раскроет фирменный рецепт самой известной балерины страны Анастасии Волочковой

editor
By editor
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анастасия волочкова

Известный повар Василий Емельяненко отправится в гости к Анастасии Волочковой. Кулинарный гуру поделится секретами профессионального мастерства и узнает все тайны балерины.

Гостем нового выпуска программы «Фирменный рецепт» стала Анастасия Волочкова. Повар, который не только вкусно готовит, но и не менее аппетитно рассказывает о своих блюдах, пришел к Анастасии с огромным букетом её любимых белых роз.

Заслуженная артистка живет в Подмосковье, славится своим трудолюбием, упорством и фирменным шпагатом.

Расскажем, как она обустраивала свой загородный дом, какую его часть она считает местом силы, руками каких мастеров изготовлены уникальные фрески и правда ли в её банной печи лежат драгоценные камни.

Увидим именную купель с инициалами артистки, летнюю кухню с мангалом и хамам. А также узнаем, с чего непременно начинается каждое утро звезды и из чего состоит правильный банный ритуал.

Как оказалось, Анастасия не умеет готовить, но с легкостью справилась с кулинарными заданиями под руководством известного шеф-повара. В итоге получились ароматный легкий суп с чечевицей, полезный салат из зеленых овощей с медовой заправкой и смузи из свеклы, огурца, вишни и мяты.

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