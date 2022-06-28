Q&A сессия с организаторами кинолаборатории «Формула пути» состоится 29 июня

Q&A сессия (сессия «Вопрос-ответ») с организаторами лаборатории игрового кино и сериалов «Формула пути» состоится 29 июня в 11:00 (мск) в режиме онлайн!

Напомним, что 15 июня 2022 года Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) открыл приём заявок на бесплатное участие в лаборатории игрового кино и сериалов «Формула пути»! Заявки принимаются от режиссёров и сценаристов, являющихся гражданами Российской Федерации.

Приём заявок осуществляется до 30 июля включительно на платформе https://script.moviestart.ru/

В рамках лаборатории пройдёт образовательная программа и пичинг кинопроектов, победители которого получат по одному миллиону рублей. Призовой фонд составит 2 млн рублей. Приём работ будет осуществляться в категориях «Игровое полнометражное кино», «Сериалы».

Важно подчеркнуть, что вознаграждение предусмотрено за передачу прав на аудиовизуальное произведение – его созданием будет заниматься Фонд поддержки регионального кинематографа. Иными словами, авторы лучшего фильма и сериала получат по одному миллиону рублей не на производство своих проектов, а за уступку авторских прав ФПРК!

Подробности вы можете узнать у организаторов проекта, а также у представителей ФПРК – в рамках Q&A сессии.

Работа лаборатории пройдёт в несколько этапов:

С 15 июня по 30 июля – приём заявок, проведение открытых мастер-классов.

С 31 июля по 5 августа – отбор участников. Участие примут 15 проектов по игровому кино и 15 по сериалам.

С 10 августа по 10 сентября – проведение закрытых теоретических и практических занятий.

В период с 11 по 15 сентября – отбор шорт-листа по итогам оценки проектов кураторами.

С 16 сентября по 10 ноября – проведение практических консультаций от кураторов Лаборатории для участников шорт-листа.

Художественным руководителем лаборатории «Формула пути» выступил Алексей Алешковский, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ.

Трансляция по ссылке — https://vk.com/video-211198400_456239032

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