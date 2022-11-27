Работа арт-кластера в Московском Политехе началась с уникальной выставки советских художников

В Московском Политехе открылась новая выставочная площадка культурных программ и современных выставочных технологий «АРТ ПОЛИТЕХ». На встрече присутствовали эксперт Министерства культуры РФ Ирина Дмитриевич, арт-критик, куратор проекта Валентин Рябов, эксперт-искусствовед, НИНЭ им. П.М. Третьякова Евгения Косорукова.

Работа арт-кластера началась с уникальной выставки «Россия глазами Советских художников». «Гагарин в Артеке», «Кутузов», «Парк Горького» — всего на выставке представлено более 50 полотен, отражающих эпоху 60-х - конца 80-х годов. Это первая подобная экспозиция в стране. Увидеть картины можно до 24 декабря.

— Прошло уже достаточно времени, чтобы мы на расстоянии смогли по достоинству оценить живопись соцреализма и определили ее место в истории отечественной культуры. Представленные сегодня работы, прежде всего, отражают свое время – в этом и есть их ценность. Когда понимаешь, что каждая эпоха предлагает художникам свои темы, обстоятельства, то видишь уже не авторов заказных работ, производственные и исторические сюжеты, а видишь живописцев, которые создавали качественную профессиональную реалистическую живопись, — подчеркнула эксперт Министерства культуры РФ Ирина Дмитриевич.

Площадь «АРТ Политеха» — более 2000 кв.м. По словам организаторов, это место станет точкой притяжения для творческой молодежи. В одном из залов пространства представлены работы студентов Института графики и искусства книги имени В.A. Фаворского, одного из факультетов Московского Политеха. Тема экспозиции — «Любовь».

Кроме этого, на территории АРТ Политеха разместились лекционные и медиазалы.

— Мы очень долго думали, где сделать такое пространство, в котором нашему ВУЗу и всем творческим специальностям было бы интересно выставляться, видеть искусство, встречаться. И пришли к выводу, что пространство на Автозаводской – самое подходящее. Оно, как вы видите, объединяет весь университет. Будете приходить и наслаждаться искусством, общением, выставками, концертами. Пройдет еще некоторое время, и мы откроем зал для наших концертов, — отметила начальник отдела культурных программ и современных выставочных технологий «Арт политех» Елена Рябова.

Экспозиция будет работать до 24 декабря.

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