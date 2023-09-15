На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве стартует выставка цифрового искусства «Визуальный поворот», подготовленная открытой креативной платформой Простор от VK и Generative Gallery. Тема выставки – искусственный интеллект и его влияние на визуальную культуру.

«Визуальный поворот» завершает серию летних цифровых выставок, организованных в рамках работы направления «Медиаарт» креативной платформы Простор от VK. Куратором направления выступает Generative Gallery, проект мультимедийной студии Radugadesign. Все художественные произведения для выставки созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Их авторы – цифровые художники, которые используют нейросети в качестве выразительного средства – финалисты летнего опен-колла платформы Простор. Работы авторов из разных регионов страны объединяет узнаваемая визуальная стилистика, концептуальность и яркие образы. Куратором «Визуального поворота» стала Наталья Фукс, искусствовед, соавтор AI Art Manifesto, номинант в категории «Гран-при» Международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина с проектом NOTATION_AI.

Ранее москвичи и гости столицы могли увидеть работы студентов креативной платформы Простор на медиафасадах крупных торгово-развлекательных центров, парка «Зарядье» и Цифрового делового пространства. Темами предыдущих выставок были Motion Creates, «Искусство данных» и «Трансформация будущего».

В летних образовательных программах участвовали молодые цифровые художники со всей страны. В поддержку программы в сообществе Простора ВКонтакте прошло более 25 лекций, которые посмотрели более 1 млн раз.

«Простор развивает креативные индустрии, предоставляя художникам и другим творцам возможности и инструменты для реализации своего таланта. Мы уже второй год совместно с командой Generative Gallery организуем проекты по этому направлению и даём нашим резидентам возможность представить своё творчество широкой аудитории. Увидеть свои работы на Останкинской башне – это большой успех, и мы надеемся, что такой проект даст участникам импульс к дальнейшему развитию», – комментирует Гранислава Артемьева, руководитель креативных индустрий VK.

«Для Останкинской телебашни крайне важно идти в ногу со временем и становиться точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Мы впервые проводим выставку работ цифровых художников. Благодарим VK, всех участников летнего образовательного опен-колла по цифровому искусству и поздравляем победителей. Их работы на протяжении двух недель можно будет увидеть только на медиафасаде Останкинской телебашни», – подчеркивает Екатерина Алфёрова, заместитель директора филиала РТРС «МРЦ» (Останкинской телебашни).

Выставка «Визуальный поворот» продлится по 27 сентября 2023. Работы художников будут демонстрировать на медиафасаде Останкинской телебашни ежедневно с 20:00 до 20:40.

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