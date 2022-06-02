Работы молодых кинорежиссёров «Тавриды» вошли в программу Всероссийского молодежного кинопоказа

10 июня в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоится открытие Всероссийского молодежного кинопоказа. Первыми зрителями проекта станут 5000 студентов московских вузов: они познакомятся с новинками современного российского кинематографа и работами молодых авторов – резидентов арт-кластера «Таврида», а также обсудят кинофильмы на дискуссионных площадках со съемочными группами, почетными гостями, режиссерами и актерами. После открытия в Москве кинопоказ пройдет во всех регионах России.

В программе Всероссийского молодежного кинопоказа отечественные фильмы, вышедшие в прокат в 2000-2022 годах: «Первый Оскар», «Небо», «1941. Крылья над Берлином», «Учености плоды», «Африка», «Подольские курсанты».

Отдельным треком пройдет киномарафон арт-кластера «Таврида», в рамках которого будут продемонстрированы короткометражные фильмы, созданные участниками, мастерами и экспертами «Тавриды». В их числе: мультфильм «Дракония» Евгения Кревного; короткометражки, посвященные темам взросления, юности, любви – «Сториз» и «Прямой эфир» Екатерины Лебедевой; «Конец лета» («End of the summer», на испанском языке с субтитрами) Екатерины Бартовой; социальный ролик «Глупый, молодой, на мели» Кати Абрамчук. Документальный жанр будет представлен работами «Из Нижнего в Россию» Александра Шапкова, «Next Generation» Никиты Голощапова и «Корочка хлеба» Галины Гагаринской. Завершит киномарафон показ картин «Cheat Meal» и «Каждый 88» Даши Лебедевой и последующая творческая встреча с режиссером. Часть работ снята на гранты, выигранные на площадке арт-кластера.

«Таврида» объединяет в сообщество талантливых молодых авторов, мастеров и экспертов. И мы очень рады, что, благодаря Всероссийскому молодежному кинопоказу, молодые режиссеры и продюсеры смогут показать свои работы на главной премьерной площадке страны – в кинотеатре «Октябрь», – рассказывает продюсер направления кино и сериалов арт-кластера «Таврида» Маргарита Посадских. – Программа киномарафона «Тавриды», действительно, плотная. Здорово, что мы можем помогать талантам расти и выходить на новый профессиональный уровень. Мы приглашаем присоединиться к нашему профессиональному кинокомьюнити в арт-школе кино и сериалов, которая пройдет в рамках образовательного заезда «В эфире» с 19 по 25 сентября в Крыму. Мы готовим много новых форматов и идей, чтобы киноколлекция «Тавриды» пополнялась».

Первыми зрителями кинопоказа станут 5000 студентов московских вузов, в том числе участники проектов АНО «Россия – страна возможностей», Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», Всероссийского конкурса «Большая перемена» и арт-кластера «Таврида». После открытия проекта в Москве показ фильмов продолжится в 250 высших учебных заведениях по всей России.

На открытии с приветственным словом выступят представители Министерства науки и высшего образования страны, Федерального агентства по делам молодежи, ректоры ведущих вузов.

Открытие Всероссийского молодежного кинопоказа состоится 10 июня в кинотеатре «Октябрь» по адресу: г. Москва, Новый Арбат, 24. Начало в 14.00.

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