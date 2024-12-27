Радио DFM запускают в Новоуральске

Под Новый год радиостанция DFM начала свое вещание в городе Новоуральске. Формат уже знаком жителям Свердловской области – радиостанция присутствует в нескольких городах региона.

Самые свежие и актуальные новинки dance-индустрии, а также развлекательные шоу и информационные программы теперь доступны и в эфире Новоуральска. Благодаря открытию в этом городе молодежного брэнда DFM на волне 103,4 МГц суточный охват DFM потенциально вырастет еще на 118 400 человек.

Результатом постоянного взаимодействия «Русской Медиагруппы» с регионами и прогрессивного развития федеральных сетей радиовещания стало пополнение семьи радио DFM еще на один город.

«Расширение сети – это всегда хорошо и для вещателя, и для аудитории. А расширение сети перед Новым годом можно воспринимать как небольшое чудо. Надеюсь, что в следующем году чудес для всех нас будет еще больше!» – сказал программный директор радио DFM Михаил Кортиков.

Запуск радиостанции DFM осуществлен совместно с партнером – ООО «Ворст-Медиа». Четверть века радиостанция DFM звучит на территории страны, охватывает около тысячи городов и насчитывает свыше 10 миллионов слушателей.

Выполняя национальную задачу по развитию русскоязычных станций в современных реалиях, «Русская Медиагруппа» ставит перед собой цель – обеспечивать доступ к любимой музыке слушателям по всей России.