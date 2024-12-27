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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Радио DFM запускают в Новоуральске

editor
By editor
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Новый год в России больше чем Новый год!
Новый год

Под Новый год радиостанция DFM начала свое вещание в городе Новоуральске. Формат уже знаком жителям Свердловской области – радиостанция присутствует в нескольких городах региона.

Самые свежие и актуальные новинки dance-индустрии, а также развлекательные шоу и информационные программы теперь доступны и в эфире Новоуральска. Благодаря открытию в этом городе молодежного брэнда DFM на волне 103,4 МГц суточный охват DFM потенциально вырастет еще на 118 400 человек.

Результатом постоянного взаимодействия «Русской Медиагруппы» с регионами и прогрессивного развития федеральных сетей радиовещания стало пополнение семьи радио DFM еще на один город.

«Расширение сети – это всегда хорошо и для вещателя, и для аудитории. А расширение сети перед Новым годом можно воспринимать как небольшое чудо. Надеюсь, что в следующем году чудес для всех нас будет еще больше!» – сказал программный директор радио DFM Михаил Кортиков.

Запуск радиостанции DFM осуществлен совместно с партнером – ООО «Ворст-Медиа». Четверть века радиостанция DFM звучит на территории страны, охватывает около тысячи городов и насчитывает свыше 10 миллионов слушателей.

Выполняя национальную задачу по развитию русскоязычных станций в современных реалиях, «Русская Медиагруппа» ставит перед собой цель – обеспечивать доступ к любимой музыке слушателям по всей России.

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