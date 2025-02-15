Радио Хит FM зазвучало в Биробиджане

В День всех влюбленных самое хитовое радио страны – радио Хит FM – зазвучало в городе Биробиджан на частоте 106.9 FM.

Частота была выиграна на Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, где концепцию станции представил программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Вещание станции в Биробиджане осуществляет партнер «Русской Медиагруппы» – холдинг «25 кадр».

Радио Хит FM – это радио самых громких хитов и больших звезд. Его ежемесячная аудитория на сегодняшний день, по данным Mediascope, составляет более 14,2 миллионов слушателей по всей России.

Потенциальная аудитория станции со стартом вещания в Биробиджане увеличится на 68,5 тысяч человек.