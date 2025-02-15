РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир кино

В День всех влюблённых вышел тизер остросюжетной мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»

LIFESTYLE

Антон Жижин помог фанату сделать предложение в День влюблённых

Мир кино

Ради съемок в фильме «Иван Семенов. Полный каяк!» Леон Кемстач постарел на 20 лет

LIFESTYLE

«Я буду лысым и усатым оператором»: Гарик Мартиросян рассказал в «УТРО.ТНТ» о смене имиджа для нового проекта

Мир кино

Бурак Озчивит сбивает Марину с толку в новом эпизоде скетчкома «Я к тебе надолго»

LIFESTYLE

«Там было много красивых и уверенных в себе молодых людей, но взяли только меня»: Лариса Вербицкая рассказала, как попала на телевидение 

366INFO.RU

Литрес выяснил, в каких регионах России мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

Регионы России

Радио Хит FM зазвучало в Биробиджане

ДомойРегионы РоссииРадио Хит FM зазвучало в Биробиджане

Радио Хит FM зазвучало в Биробиджане

editor
By editor
44
заглушка

В День всех влюбленных самое хитовое радио страны – радио Хит FM – зазвучало в городе Биробиджан на частоте 106.9 FM.

Частота была выиграна на Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, где концепцию станции представил программный директор  радио Хит FM Роман Кухлевский.

Вещание станции в Биробиджане осуществляет партнер «Русской Медиагруппы» –  холдинг «25 кадр».

Радио Хит FM – это радио самых громких хитов и больших звезд. Его ежемесячная аудитория на сегодняшний день, по данным Mediascope, составляет более 14,2 миллионов слушателей по всей России. 

Потенциальная аудитория станции со стартом вещания в Биробиджане увеличится на 68,5 тысяч человек.

Предыдущая статья
PREMIER выставил на продажу на Авито вещи Рузиля Минекаева и Полины Гухман со съемок сериалов
Следующая статья
Литрес выяснил, в каких регионах России мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru