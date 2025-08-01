Radio Monte Carlo расширяет присутствие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Radio Monte Carlo зазвучало в городах Сургут и Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. Услышать лучшую музыку мирового класса жители региона могут, настроившись на частоту 91,1 МГц. Запуск вещания радиостанции осуществлен совместно с партнером «Русской Медиагруппы» – ООО «Рекламное агентство «Самарово».
Radio Monte Carlo является одной из наиболее динамично развивающихся радиостанций в России. Станция – дважды лауреат престижной отраслевой премии «Радиомания» в номинации «Прогресс года». Также Radio Monte Carlo – лауреат премии «Бренд года в России 2024». На сегодняшний день ежемесячный охват радиостанции составляет более 10,5 миллионов слушателей. С присоединением к сети вещания новых городов потенциальная аудитория станции увеличилась на 474 000 человек.