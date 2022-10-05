Радио «Орфей» запустило интернет-канал «Классика джаза»

1 октября в Международный день музыки и в столетний юбилей российского джаза радио «Орфей» запустило для своих слушателей интернет-канал «Классика джаза», послушать который можно как на сайте радиостанции, так и в мобильном приложении.

Создание интернет-канала приурочено к 100-летию отечественного джаза, которое в этом году отмечается в нашей стране. Именно поэтому важная составляющая эфира – произведения, исполненные известными российскими джазовыми музыкантами, начиная с композиций легендарного Александра Цфасмана, заканчивая культовыми зарубежными джазовыми хитами в исполнении инструментального ансамбля «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна.

Благодаря профессиональному подбору музыкального материала, слушатели смогут проследить тенденции развития джазовой музыки и увидеть удивительную трансформацию от «музыки для избранных» до популярного музыкального течения, которое и сегодня объединяет многих людей во всем мире.

Интернет-канал создавался совместно с Президентским фондом культурных инициатив.

Также поклонников джаза наверняка заинтересует выставка «Джаз! 100! Россия!», которая 1 октября откроется в Российском национальном музее музыки. Её экспозиция представляет наиболее яркие события вековой истории отечественного джаза. На выставке представлены более полутысячи уникальных экспонатов, которые специально для проекта предоставили ведущие джазовые музыканты, деятели культуры и их наследники: раритетные фотографии и плакаты, подборка редких виниловых альбомов, личные вещи музыкантов и других представителей российской джазовой сцены, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства, книги и журналы (в том числе самая первая книга в России о джазе «Джаз банд и современная музыка», изданная в 1926 году в Ленинграде).

Выставка пройдёт с октября 2022 по январь 2023 года. Зрителей ожидает яркая и разнообразная событийная программа: эксклюзивные показы документального фильма «ДЖАЗ 100» с участием его создателей и вдохновителей, джем-сейшены нового поколения джазовых музыкантов, мастер-классы и интерактивные лекции о джазе для детей, авторские экскурсии и многое другое.

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