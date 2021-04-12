Радио «Орфей» запустило молодёжный проект «Страдивали»

«Когда хочется реальных эмоций, ничто, кроме симфонического оркестра, их дать не может», — считает популярный видеоблогер, создатель YouTube-канала Stradivaly о классической музыке и ведущий одноимённой программы на радио «Орфей» Александр Островский.
– YouTube-каналу Stradivaly скоро два года. Не перегорели? По-прежнему интересно снимать шутливые сюжеты на темы классической музыки?
– Могу сказать только о себе: регулярно перегораю. Это видно по появлению новых видео на канале. То выпускаем новый ролик еженедельно, то два месяца молчим. Но этот формат открыл для нас другие жанры: радио, бизнес, stand up. Чем бы мы ни занимались, видео для нас и нашей работы – это главный двигатель нашей работы, и, конечно, нас очень вдохновляет то, что столько людей реально ждёт от нас новых роликов.
– А говорят, классические музыканты – это такие застёгнутые на все пуговицы «люди в футляре». Этакая каста или даже секта посвящённых. Это правда?
– Попробуй тут быть открытым человеком, когда ты наедине с инструментом проводишь по 3–5‑7 часов в день! Забудешь, как с людьми общаться и разговаривать. Конечно, это относится не ко всем музыкантам, но классическая музыка всегда была «элитарной», если можно так сказать. Не потому, что её могут слушать только люди состоятельные, а потому что она требует много времени для понимания, которое мало кто готов тратить. Она требует определённого уровня подготовки и образования. Отсюда и возникает иногда такая пропасть между классическими музыкантами и слушателями. Но на самом деле музыканты – обычные люди с обычными проблемами. Все идём дружно читать книгу Владимира Зисмана «Путеводитель по оркестру и его задворкам»! Там собраны очень интересные истории из-за кулис, которые разрушают (или подтверждают) все стереотипы о музыкантах.
– Не обижаются на ваши шутки коллеги?
– Обидчивые есть всегда, куда же без критики? Но непосредственно от наших коллег мы не слышали негодования. А наши педагоги – это одни из первых наших подписчиков.
– Кто вас смотрит? Много ли среди зрителей людей, не имеющих отношения к миру музыки?
– Мы неоднократно проводили опросы, чтобы найти ответ на этот вопрос. Конечно, большинство – музыканты, студенты колледжей, вузов. Но есть огромный пласт людей, которые когда-то учились в музыкальной школе, и им просто приятно вспомнить эти времена. А иногда нам пишут родители, что после наших видео ребёнок снова захотел взять инструмент в руки. В такие моменты мы больше всего ощущаем важность нашей миссии!
– Ты ведёшь одноимённую программу – «Страдивали» на радио «Орфей»?
– Со мной связались после выхода видео «Если бы музыкальные инструменты были людьми» и предложили попробовать делать программу на радио. Конечно, было страшно интересно увидеть всю эту кухню изнутри!
Первый блок «Страдивали» из 31 передачи дался непросто, мы привыкли к видеоформату, а здесь нужно было облечь всё в слова, но, по-моему, получилось круто. Каждый выпуск затрагивает ту или иную сторону жизни музыканта, его инструмент, работу, детство, бытовуху. Мы рассказываем и о тяжёёёёлом пути маленькой девочки-аккордеонистки, и о том, какую музыку нужно слушать в машине в определённой дорожной ситуации. Рассказываем, о чём на самом деле думают музыканты во время выступления, и что происходит, когда зрители аплодируют не вовремя. Иными словами, вскрываем всю правду о простых музыкантах.
– На твой взгляд, если ли у классической музыки будущее? Или она обречена в борьбе с рэпом и популярной музыкой?
– У классической музыки, как ни у какой другой, есть будущее! Проверку временем она уже давно прошла!
– Думаешь, можно научить её любить, приучить слушать человека, который даже отдалённо не представляет себе, что такое симфония или опера?
– Мне кажется, приучать и навязывать классическую музыку не нужно. Я люблю проводить аналогию с виндсерфингом. Это такая доска с парусом. Вот я умею кататься, катаюсь хорошо, кайфую, и это супер. Но чтобы научиться виндсерфнгу, требуется очень много времени. Зато потом таких эмоций, как на виндсерфинге, в футболе никогда не испытаешь (никого не хочу обидеть, футбол – это круто!).
С классикой то же самое. Попса – это круто. Она была всегда, и её тоже нужно уметь делать. Я слушаю в машине и рэп, и рок, и даже шансон, прости Господи. Но когда хочется реальных эмоций, сильных эмоций, ничего, кроме симфонического оркестра, их дать не может.
Неслучайно в «Звёздных войнах», «Властелине Колец», «Мстителях» и других масштабных фильмах записывают огромные симфонические партитуры.
На YouTube есть видео «20 шедевров великих композиторов». 12 миллионов просмотров! У классики всё хорошо, и не нужно её навязывать!
Беседовала Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ,
Фото из личного архива Александра ОСТРОВСКОГО