Радио «Орфей» запустило молодёжный проект «Страдивали»

«Когда хочет­ся реаль­ных эмо­ций, ничто, кро­ме сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра, их дать не может», — счи­та­ет попу­ляр­ный виде­об­ло­гер, созда­тель YouTube-кана­ла Stradivaly о клас­си­че­ской музы­ке и веду­щий одно­имён­ной про­грам­мы на радио «Орфей» Алек­сандр Ост­ров­ский.

– YouTube-кана­лу Stradivaly ско­ро два года. Не пере­го­ре­ли? По-преж­не­му инте­рес­но сни­мать шут­ли­вые сюже­ты на темы клас­си­че­ской музыки?

– Могу ска­зать толь­ко о себе: регу­ляр­но пере­го­раю. Это вид­но по появ­ле­нию новых видео на кана­ле. То выпус­ка­ем новый ролик еже­не­дель­но, то два меся­ца мол­чим. Но этот фор­мат открыл для нас дру­гие жан­ры: радио, биз­нес, stand up. Чем бы мы ни зани­ма­лись, видео для нас и нашей рабо­ты – это глав­ный дви­га­тель нашей рабо­ты, и, конеч­но, нас очень вдох­нов­ля­ет то, что столь­ко людей реаль­но ждёт от нас новых роликов.

– А гово­рят, клас­си­че­ские музы­кан­ты – это такие застёг­ну­тые на все пуго­ви­цы «люди в футля­ре». Эта­кая каста или даже сек­та посвя­щён­ных. Это правда?

– Попро­буй тут быть откры­тым чело­ве­ком, когда ты наедине с инстру­мен­том про­во­дишь по 3–5‑7 часов в день! Забу­дешь, как с людь­ми общать­ся и раз­го­ва­ри­вать. Конеч­но, это отно­сит­ся не ко всем музы­кан­там, но клас­си­че­ская музы­ка все­гда была «эли­тар­ной», если мож­но так ска­зать. Не пото­му, что её могут слу­шать толь­ко люди состо­я­тель­ные, а пото­му что она тре­бу­ет мно­го вре­ме­ни для пони­ма­ния, кото­рое мало кто готов тра­тить. Она тре­бу­ет опре­де­лён­но­го уров­ня под­го­тов­ки и обра­зо­ва­ния. Отсю­да и воз­ни­ка­ет ино­гда такая про­пасть меж­ду клас­си­че­ски­ми музы­кан­та­ми и слу­ша­те­ля­ми. Но на самом деле музы­кан­ты – обыч­ные люди с обыч­ны­ми про­бле­ма­ми. Все идём друж­но читать кни­гу Вла­ди­ми­ра Зисма­на «Путе­во­ди­тель по оркест­ру и его задвор­кам»! Там собра­ны очень инте­рес­ные исто­рии из-за кулис, кото­рые раз­ру­ша­ют (или под­твер­жда­ют) все сте­рео­ти­пы о музыкантах.

– Не оби­жа­ют­ся на ваши шут­ки коллеги?

– Обид­чи­вые есть все­гда, куда же без кри­ти­ки? Но непо­сред­ствен­но от наших кол­лег мы не слы­ша­ли него­до­ва­ния. А наши педа­го­ги – это одни из пер­вых наших подписчиков.

– Кто вас смот­рит? Мно­го ли сре­ди зри­те­лей людей, не име­ю­щих отно­ше­ния к миру музыки?

– Мы неод­но­крат­но про­во­ди­ли опро­сы, что­бы най­ти ответ на этот вопрос. Конеч­но, боль­шин­ство – музы­кан­ты, сту­ден­ты кол­ле­джей, вузов. Но есть огром­ный пласт людей, кото­рые когда-то учи­лись в музы­каль­ной шко­ле, и им про­сто при­ят­но вспом­нить эти вре­ме­на. А ино­гда нам пишут роди­те­ли, что после наших видео ребё­нок сно­ва захо­тел взять инстру­мент в руки. В такие момен­ты мы боль­ше все­го ощу­ща­ем важ­ность нашей миссии!

– Ты ведёшь одно­имён­ную про­грам­му – «Стра­ди­ва­ли» на радио «Орфей»?

– Со мной свя­за­лись после выхо­да видео «Если бы музы­каль­ные инстру­мен­ты были людь­ми» и пред­ло­жи­ли попро­бо­вать делать про­грам­му на радио. Конеч­но, было страш­но инте­рес­но уви­деть всю эту кух­ню изнутри!

Пер­вый блок «Стра­ди­ва­ли» из 31 пере­да­чи дал­ся непро­сто, мы при­вык­ли к видео­фор­ма­ту, а здесь нуж­но было облечь всё в сло­ва, но, по-мое­му, полу­чи­лось кру­то. Каж­дый выпуск затра­ги­ва­ет ту или иную сто­ро­ну жиз­ни музы­кан­та, его инстру­мент, рабо­ту, дет­ство, быто­ву­ху. Мы рас­ска­зы­ва­ем и о тяжёёёё­лом пути малень­кой девоч­ки-аккор­део­нист­ки, и о том, какую музы­ку нуж­но слу­шать в машине в опре­де­лён­ной дорож­ной ситу­а­ции. Рас­ска­зы­ва­ем, о чём на самом деле дума­ют музы­кан­ты во вре­мя выступ­ле­ния, и что про­ис­хо­дит, когда зри­те­ли апло­ди­ру­ют не вовре­мя. Ины­ми сло­ва­ми, вскры­ва­ем всю прав­ду о про­стых музыкантах.

– На твой взгляд, если ли у клас­си­че­ской музы­ки буду­щее? Или она обре­че­на в борь­бе с рэпом и попу­ляр­ной музыкой?

– У клас­си­че­ской музы­ки, как ни у какой дру­гой, есть буду­щее! Про­вер­ку вре­ме­нем она уже дав­но прошла!

– Дума­ешь, мож­но научить её любить, при­учить слу­шать чело­ве­ка, кото­рый даже отда­лён­но не пред­став­ля­ет себе, что такое сим­фо­ния или опера?

– Мне кажет­ся, при­учать и навя­зы­вать клас­си­че­скую музы­ку не нуж­но. Я люб­лю про­во­дить ана­ло­гию с виндсер­фин­гом. Это такая дос­ка с пару­сом. Вот я умею катать­ся, ката­юсь хоро­шо, кай­фую, и это супер. Но что­бы научить­ся виндсерфн­гу, тре­бу­ет­ся очень мно­го вре­ме­ни. Зато потом таких эмо­ций, как на виндсер­фин­ге, в фут­бо­ле нико­гда не испы­та­ешь (нико­го не хочу оби­деть, фут­бол – это круто!).

С клас­си­кой то же самое. Попса – это кру­то. Она была все­гда, и её тоже нуж­но уметь делать. Я слу­шаю в машине и рэп, и рок, и даже шан­сон, про­сти Гос­по­ди. Но когда хочет­ся реаль­ных эмо­ций, силь­ных эмо­ций, ниче­го, кро­ме сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра, их дать не может.

Неслу­чай­но в «Звёзд­ных вой­нах», «Вла­сте­лине Колец», «Мсти­те­лях» и дру­гих мас­штаб­ных филь­мах запи­сы­ва­ют огром­ные сим­фо­ни­че­ские партитуры.

На YouTube есть видео «20 шедев­ров вели­ких ком­по­зи­то­ров». 12 мил­ли­о­нов про­смот­ров! У клас­си­ки всё хоро­шо, и не нуж­но её навязывать!

Бесе­до­ва­ла Ната­лья ПЕЛЕХАЦКАЯ,

Фото из лич­но­го архи­ва Алек­сандра ОСТРОВСКОГО

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