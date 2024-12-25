Радио «Петербург» отмечает день рождения: 100 лет в эфире

Выставка с уникальными и редкими предметами, иммерсивная экспозиция, поздравления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, вручение медалей и памятных грамот и мелодии в исполнении оркестра Мариинского театра. Радио «Петербург» отметило свой юбилей. Уже 100 лет радиостанция является образцом для подражания, собеседником и верным другом жителей Петербурга и всей страны.

24 декабря 1924 года в Ленинграде началось вещание из студии на улице профессора Попова. Сначала оно шло два часа в день и только из уличных громкоговорителей. Ленинградцы слушали, как дикторы читают новости — телеграммы РОСТА, короткие сообщения Российского телеграфного агентства, музыку. Концерты передавались с пластинок через рупор граммофона, приставленного к микрофону.

С 1924 по 1991 годы радиостанция носила название «Ленинградское радио» или «Ленинградский филиал Всесоюзного радио».

С 1928 года радио работало уже девять часов в сутки, а позывной «Говорит Ленинград» ждал каждый житель города. В эфир выходили аудиоверсии газет, репортажи со съездов и собраний, стройплощадок, из рабочих клубов, литературные передачи. Рождались новые формы вещания: радиожурнал, тематический радиочас, циклы передач. На Ленинградском радио был создан первый в истории радиофильм к столетию со дня рождения Льва Толстого. С 1929 года появилась радиозарядка.

Ленинградское радио располагало своим симфоническим, духовым, джазовым оркестрами и ансамблем русских народных инструментов, а также своим хором. В акустических помещениях Дома Радио в первой половине 30-х годов XX века записывали свои произведения Георгий Ландсберг и Борис Крупышев из оркестра «Ленинградская джаз-капелла». В 1933–1934 годах этот коллектив стал штатным подразделением Дома Радио.

В предвоенные годы радио стало привычной деталью жизни ленинградцев – чуть ли в не в каждой квартире была черная «тарелка» радиорепродуктора «Рекорд».

Отдельная веха в истории «Дома радио» — его беспрецедентная роль в качестве единственного источника информации для жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. У микрофонов Ленинградского радио в дни блокады выступали, помимо Ольги Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Дмитрий Шостакович, Мария Петрова; журналисты Лазарь Маграчёв, Матвей Фролов, и многие другие выезжали на фронт для записи репортажей.

Сегодня радио «Петербург» занимает важное место в общественно-политической и культурной жизни города. Так, в 2022 году Пятый канал и радиостанция провели совместный проект «Поэты нашего времени». Литературный марафон продлился два месяца. Каждое воскресенье на чистоте 69,47 МГц свое творчество представляли молодые поэты. Всего студию на Итальянской улице посетило 14 участников.

В программной сетке радиостанции каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Юрий Радкевич, начальник Управления радиовещания АО «ТРК «Петербург»:

— Большая часть наших сотрудников, которые выходят в эфир – это журналисты. И на нашем радио у них безграничные возможности. Каждый может себя реализовать в разных направлениях: публицистика, музыка, театр, новости.

Для самых маленьких слушателей в эфире идут сказки и аудиоспектакли. Тем, кто интересуется культурными, социальными и политическими событиями города, подойдет передача «Панорама». Каждый день в эфире программы политики, деятели науки, культуры и спорта. Слушатели могут позвонить в «Полдень» и пообщаться с известными музыкантами и артистами. Неотъемлемой частью эфира стали радиопостановки классических и современных литературных произведений, а также концерт по заявкам «Любимые мелодии». Вечером — «Петербургский исторический клуб», где эксперты обсуждают самые яркие, важные и интересные события из прошлого.

Трансляция радио «Петербург» звучит 20 часов в сутки и не только на радио. Прямой эфир ведется также на сайте Пятого канала, где каждый может послушать и даже посмотреть любимые программы онлайн или в записи.