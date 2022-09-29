«Радио ВЕРА» представляет цикл программ «Шедевры России»

Радио «ВЕРА» объявляет о запуске культурно-просветительского проекта «Шедевры России», который реализован при участии Фонда развития образовательных и социальных инициатив «Настоящее». Посвящен знаменитым произведениям мирового и русского искусства и знакомит слушателей с шедеврами русской живописи, которые хранятся в столичных и региональных музеях страны.

«Программы помогают раскрыть содержание картин, знакомят с историей их создания, учат глубокому восприятию художественных произведений. Они рождают светлые чувства и серьёзные размышления о нас самих, окружающих людях, судьбах предшествующих поколений, дают нам в красках своеобразный протокол отечественной истории», – отмечает продюсер программы Андрей Тарасов.

Проект состоит из двух циклов программ «Краски России» и «Свидание с шедевром», реализованные в формате радиоспектакля на современном техническом оборудовании с использованием передовых технологий саунд дизайна и направлены на широкую аудиторию слушателей. Создано 115 программ хронометражем до 5 минут каждая.

Используемые при создании проекта технологии отвечают современным форматам радио. Они погружают слушателя в исторический и культурный контекст произведения, дополненный комментариями экскурсоводов и научных сотрудников. При прослушивании аудиогидов постоянной экспозиции в зданиях музеев такого эффекта не всегда удается достичь.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме сохранения культурно-исторического наследия России, повысить знания о шедеврах русского искусства, поднять уровень гуманитарного образования, мотивировать слушателей к посещению музеев и картинных галерей, в том числе с детьми.

В озвучивании программ принимали участие ведущие российские актеры театра и кино, имеющие в том числе опыт профессиональной работы на популярных российских радиостанциях («Радио Россия», «Культура», Радио «ВЕРА»), выпускники лучших театральных ВУЗов и школ актерского мастерства.

Сценарии к программам написаны профессиональным сценаристом и литературным редактором, создававшим сценарии к радиоспектаклям и авторским проектам на радио. Корректность и достоверность содержания текстов подтверждена авторитетными консультантами искусствоведами.

Программы звучат в FM-эфире радио «ВЕРА», а также доступны для прослушивания в архиве программ и на страницах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

В тексте использована репродукция с картины Л.В. Несновой «Первоцветы», Россия, 2019 год.

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