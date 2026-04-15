1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Радиолюбители РТРС связались с 90 странами из Севастополя

By T1
Радиолюбители выходят в эфир
Фото: пресс-служба РТРС

14 апреля в Севастополе завершился пятый этап радиоэкспедиции, посвященной 25-летию РТРС. В течение двух недель в городе выходили в коротковолновый эфир несколько любительских радиостанций. На время работы им был присвоен специальный позывной RT25SE, где RT25 обозначают «25 лет Российской телевизионной и радиовещательной сети», а SE — Севастополь.

Радиолюбители РТРС установили из Севастополя 3350 связей. Позывной предприятия услышали в 90 странах, в том числе в Австралии, Аргентине, Кении, Марокко, острове Реюньон, расположенном в Индийском океане. Участники марафона провели радиосеанс с российской дрейфующей в Северном Ледовитом океане полярной станцией «Северный полюс-42» и провели связь через радиолюбительский искусственный спутник земли SAT RS44.

В поддержку акции на телебашне в Симферополе в течение недели работала праздничная архитектурно-художественная подсветка: медиафасад украсили юбилейные надписи и динамические световые переливы, символизирующие распространение радиоволн.

Радиолюбители, которых часто называют коротковолновиками, — энтузиасты, для которых радиосвязь стала хобби и даже спортом. Радиоэкспедиция РТРС популяризирует российские города и подчеркивает важность сохранения традиций любительского эфира.

Акция проводится при поддержке Союза радиолюбителей России и продолжится еще в 10 регионах страны. Поучаствовать могут все радиолюбители. Тот, кто выполнит соответствующие условия, получит дипломы и юбилейные вымпелы. С подробностями можно ознакомиться на сайте РТРС.РФ («Радиолюбительские дипломы РТРС»).

