РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваРай под ногами матерей

Рай под ногами матерей

editor
By editor
83
Рай под ногами матерей

На международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», объединившем в Москве 18 стран и 250 кинематографистов, в конкурсе полного метра была представлена картина Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» (Кыргызстан).

Хадж в Мекку – дело святое. В красивой Киргизии, где высокие снежные горы и синие воды озёр живёт 35-летний Адиль (Эмиль Эсеналиев) вместе с мамой – Райхан-апа (Анар Назаркулова). Райхан-апа очень любит своего сына. Адиль добрый и послушный и, как говорит ему мама, его очень любит Всевышний, причём настолько, что Адиль попадёт прямиком в Рай. И Адиль этому верит, мало того – он хочет попасть в Рай вместе с мамой, а до этого самому отвезти её в Мекку.

Такое длинное путешествие, на арбе, через несколько стран – не самое лёгкое, прямо скажем. В случае с Адилем и его мамой – тем более (у Адиля развитие на уровне 8-летнего ребёнка), но им помогают жители Узбекистана и Турции, их спасёт Бог даже в воюющей Сирии и, конечно, они оба окажутся в Мекке, в далёкой от Киргизии Саудовской Аравии.

Картина Руслана Акуна наполнена как реалистичностью, так и отсветом восточной сказки, лента живописна, душевна и трогательна. И всё же я задумалась крепко над её названием. В нашем представлении в раю обитают диковинные цветы и звери, в раю спокойно и солнечно, повсюду разлит свет. Так это же всё есть и в картине: тёплое ласковое солнце, которого всегда много в жарких странах, спелые фрукты, которыми угощают Адиля и маму те, кто встречается им по пути. Рай – это щедро одаривающая человека земля и люди, которые приходят на помощь в самую трудную минуту (есть, безусловно, и мошенники, и люди гораздо страшнее их, но они в меньшинстве в картине). Рай – это любовь матери, которую она и передаёт сыну, как и благодарность людям. Адиль и Райхан-апа уж точно достойны быть в раю. Они заслужили это всей своей жизнью.

Марина АБРАМОВА,
Фото – www.kino-teatr.ru

Предыдущая статья
«Моё собачье дело» – душевная комедия для всей семьи!
Следующая статья
«Творчество моего отца должно жить!» Александр Круг прокомментировал перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru