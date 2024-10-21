На международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», объединившем в Москве 18 стран и 250 кинематографистов, в конкурсе полного метра была представлена картина Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» (Кыргызстан).

Хадж в Мекку – дело святое. В красивой Киргизии, где высокие снежные горы и синие воды озёр живёт 35-летний Адиль (Эмиль Эсеналиев) вместе с мамой – Райхан-апа (Анар Назаркулова). Райхан-апа очень любит своего сына. Адиль добрый и послушный и, как говорит ему мама, его очень любит Всевышний, причём настолько, что Адиль попадёт прямиком в Рай. И Адиль этому верит, мало того – он хочет попасть в Рай вместе с мамой, а до этого самому отвезти её в Мекку.

Такое длинное путешествие, на арбе, через несколько стран – не самое лёгкое, прямо скажем. В случае с Адилем и его мамой – тем более (у Адиля развитие на уровне 8-летнего ребёнка), но им помогают жители Узбекистана и Турции, их спасёт Бог даже в воюющей Сирии и, конечно, они оба окажутся в Мекке, в далёкой от Киргизии Саудовской Аравии.

Картина Руслана Акуна наполнена как реалистичностью, так и отсветом восточной сказки, лента живописна, душевна и трогательна. И всё же я задумалась крепко над её названием. В нашем представлении в раю обитают диковинные цветы и звери, в раю спокойно и солнечно, повсюду разлит свет. Так это же всё есть и в картине: тёплое ласковое солнце, которого всегда много в жарких странах, спелые фрукты, которыми угощают Адиля и маму те, кто встречается им по пути. Рай – это щедро одаривающая человека земля и люди, которые приходят на помощь в самую трудную минуту (есть, безусловно, и мошенники, и люди гораздо страшнее их, но они в меньшинстве в картине). Рай – это любовь матери, которую она и передаёт сыну, как и благодарность людям. Адиль и Райхан-апа уж точно достойны быть в раю. Они заслужили это всей своей жизнью.

Марина АБРАМОВА,

Фото – www.kino-teatr.ru