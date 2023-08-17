Ралли на Приз Музея техники Вадима Задорожного

6 августа 2023 года крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного соберет на своей площадке автомобили разных эпох, это рассвет автомобильной промышленности с 20-х годов до 70-х годов. Золотой период автомобилестроения, где внешность блистала, ведь кузова делали на заказ в ателье, чтобы подчеркнуть индивидуальность своего владельца. Из года в год такое мероприятие собирает тысячи гостей, поклонников автомобилей, любителей технической истории и автоспорта. Старт и финиш ралли пройдет на территории Музея.

С 10:00 утра ретроавтомобилями можно будет любоваться не только в выставочных залах, но и под открытым небом. Десятки экспонатов будут встречать каждого гостя: элегантные линии кузова, блеск хромированных деталей, винтажные элементы салона и их стильные владельцы. Все это станет неотъемлемой частью мероприятия, где до старта ралли пройдет «Конкурс Элегантности». Здесь каждый гость сможет стать его участником, проголосовав за самый привлекательный ретроавтомобиль. По регламенту Конкурса эти ретролегенды должны быть выпущены до 1973 года включительно. Особое внимание будет уделено дресс-коду владельцев автомобилей. Такое невозможно пропустить!

«Подобные мероприятия в наше время редкость. Музей техники верно хранит историю, и мне всегда хочется передать людям частицу того времени. В день ралли мы запускаем пламенные моторы, вселяем в них жизнь, видим их в действии, мы действительно оживляем историю! И наша гонка – тому подтверждение», - делится основатель музея Вадим Задорожный.

После традиционного проезда под стартовой аркой, экипажи отправятся по маршруту протяженностью около 150 км, составной часть которого станет импровизированный парад на территории музея-заповедника «Архангельское». Основная часть ралли будет проходить по живописному Подмосковью. Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей на городских дорогах в движении, а не статично в Музее.

Вечером, вы сможете встретить участников ралли, увидеть, что ветераны автомобильной промышленности готовы к любым испытаниям современных дорог. В этом им помогут партнеры: легендарный российский бренд натуральных колбас, ветчин и деликатесов «Микоян», который на протяжении всего мероприятия расскроет вкус своей продукции и зарядит участников энергией победы. Страховая компания АО СК «ПАРИ», обеспечивающая страховой сервис премиум уровня для: ретротранспорта, дома, квартиры, антиквариата, вертолетов, катеров и хаузботов. Экипаж компании, трационно женский, более 15-ти лет принимающий участие в различных ретро-ралли. Традиционно все участники ралли, получат призы и подарки от организаторов и партнеров за спортивные победы, красоту, стиль и стремление к новым достижениям. Выбрать правильный путь к достижениям, оказать аналитическую поддержку в подборе выгодных инвестиционных продуктов, а владельцам частного бизнеса привлечь капитал на фондовом рынке поможет российская компания «Цифра брокер».

Весь день гостей и участников ралли ждут: музыкальная и развлекательная программа, гастрономические площадки, увлекательные экскурсии по Музею, активности от партнеров, аттракционы и мастер-классы для детей. Не упустите уникальную возможность увидеть живую историю в действии!

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