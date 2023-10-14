Рамис Зинатуллин предприниматель и общественный деятель из Казани. В настоящее время активно занимается сольной карьерой в Москве.

– Рамис, расскажите с чего началась ваша карьера?



– Карьера началась с работы менеджера по продажам, что впоследствии привело к созданию своей компании по оснащению учреждений.



– Откуда появилась идея создать компанию? Вы лично курируете этот проект или у вас есть партнеры? Как строится работа внутри компании?



– Я лично создал компанию и пока партнеров нет. При создании компании руководствовался основным желанием иметь свое дело, не зависеть от других людей. Не менее важной является задача по созданию комфортной среды для обучения детей.. Я курирую работу от поиска заказчиков до контроля за исполнением контрактов. На данный момент ищу талантливых менеджеров по продажам для масштабирования бизнеса.



– Как быть успешным руководителем компании?



– Нужно понимать, что работаем с людьми и для людей. Не воспринимать сотрудников как ресурс, а взаимодействовать с ними в нормальной рабочей среде. Нужно поддерживать и направлять подчиненных, напоминая об ответственности.



– Какое собственное достижение в выбранной сфере деятельности вызывает у вас наибольшую гордость?



– Недавно моя компания оснастила центр для детей с ограниченными возможностями. Мы предложили им отличное качественное оборудование, что позволит педагогам заниматься с детьми, требующими особенный подход, в разы легче и быстрее. В другом учреждении мы оказали консультационные услуги по подбору оборудования и ребята сняли ролик и прислали в качестве благодарности. Мне было невероятно приятно и тепло.





– Какими ключевыми принципами вы придерживаетесь в своей работе?

– В современном мире возникла тенденция, при которой работа встраивается в жизнь человека. В связи с этим я внедряю формат рабочего дня, в котором сотрудник работает на результат, а не на время. Основной принцип – сделать работу настолько комфортной, чтобы она не стала бременем.



– Какой опыт в лидерстве вы имеете, и как он помог вам стать успешным директором?



– Безусловно, опыт руководителя у меня имеется. Сложно судить, стал ли этот опыт определяющим в дальнейшей карьере.



– Как вы реагируете на негативные отзывы и критику?

– Не бывает все идеально. Я это понимаю и стремлюсь свести ошибки к минимуму. Если есть возможность исправить, обязательно нахожу варианты для этого.



– Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?



– Моя любимая доченька моя самая большая гордость. Она меня вдохновила на создание компании, которая позволяет работать в таком темпе, чтобы оставалось время на родных и близких людей.



– Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?

– Я бы назвал самым ярким достоинством амбициозность. Желание проявить себя заставляет собрать всю свою силу воли. За годы управления компанией я стал дисциплинированным, что очень положительно сказывается на всех сферах жизни.



– Чем вы еще занимаетесь помимо бизнеса, ваше хобби?

– Я профессионально занимаюсь вокалом. Еще немного и будет целый альбом треков, как моих, так и записанных дуэтом с талантливыми музыкантами



– Можно ли с уверенностью сказать, что вы — счастливый человек?



– Да, я уверен в этом. Мое дело приносит мне радость и удовлетворение. Я не просто живу эту жизнь, я ею наслаждаюсь. Счастье в деятельности.



– Считаете ли вы себя удачливым?

– В общепринятом смысле, думаю, нет. Я присматриваюсь к возможным знакам, которые встречаются мне в жизни, но интерпретирую их по-своему.



– Является ли мечтательность хорошим качеством?

– Безусловно. Мечты показывают нам ту жизнь, которой мы хотим жить. Стоит чаще мечтать



– Расскажите о планах на ближайшее будущее.

– Сейчас я занимаюсь привлечением инвестиций и переводом бизнеса в новый формат. Планы грандиозные, работа предстоит масштабная.

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