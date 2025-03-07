Раритетный патефон поэта-фронтовика Алексея Фатьянова пополнил фонды Музея Победы

Фонды Музея Победы пополнились реликвиями поэта-фронтовика Алексея Ивановича Фатьянова. Его внучка Анна Фатьянова передала в дар музею патефон с набором оригинальных пластинок XX века и шляпку бабушки — Галины Николаевны. Передача экспонатов состоялась в рамках церемонии открытия выставки «Красота Победы», приуроченной к 8 Марта.

«Я, к сожалению, его не застала. Он умер, ему было 40 лет. До того как Алексей Иванович Фатьянов ушел, он написал более 200 песен, но при этом был народным поэтом. Он был человеком, песни которого пела вся страна в то время. Меня воспитывала моя бабушка Галина Николаевна Фатьянова, его вдова, и, по моим воспоминаниям, перед любым фильмом с песнями моего деда, концертом с его песнями всегда меня одевали очень празднично, с бантиками, и все знали, соседи, что, значит, есть какое-то мероприятие, посвященное моему деду», — рассказала Анна Фатьянова.

Посетители Музея Победы могут ознакомиться с предметами на выставке «Красота Победы». На площади 300 кв. метров в музее на Поклонной горе воссоздали атмосферу конца 1940-х — 1950-х годов. Новая яркая экспозиция раскрывает эволюцию послевоенной моды в СССР.

«Для меня очень важно, чтобы эти вещи увидели другие люди. Есть музей Алексея Ивановича Фатьянова в Вязниках Владимирской области, на его родине. Там тоже очень много дорогих для моего сердца, для меня вещей, которые были отданы из нашей семьи. А в Музее Победы в Москве, мне кажется, большое количество людей увидят эти реликвии, послушают музыку, потому что патефон рабочий. Они смогут насладиться воспоминаниями из нашего детства. Это так важно, когда ты понимаешь, что можешь вернуться хотя бы на какой-то миг в те счастливые моменты жизни», — поделилась внучка поэта-фронтовика.

Алексей Иванович Фатьянов (1919–1959) — советский поэт, участник Великой Отечественной войны, автор многих популярных в 1940—1970-х годах песен. Великую Отечественную войну прошел с первого до последнего дня. Сначала в составе ансамбля орловского военного округа, потом — в составе Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Народная любовь пришла с песней «На солнечной поляночке». Другой знаменитой песней стали «Соловьи», которую маршал Георгий Константинович Жуков ставил в один ряд со «Священной войной».