Раскрыть талант: как театральная студия помогает детям с ОВЗ

Дети с ОВЗ ежедневно сталкиваются с непониманием окружающих. Их выгоняют с детских площадок, среднее образование они чаще всего вынуждены получать на дому, высшее образование для них практически недоступно, а до вопросов трудоустройства доходит примерно 4 % всех людей с инвалидностью. С каждым годом детей с ОВЗ рождается все больше, поэтому проблема принятия обществом таких детей является очень острой. И сами дети, и их родители нуждаются в помощи, в том числе в вопросах развития самостоятельности и навыков коммуникации.

Самая открытая и свободная сфера для развития общения и выражения себя – это творчество. Театр позволяет развивать воображение, которое помогает погружаться в вымышленный мир, в сказку. А это, в свою очередь, помогает поверить и в другие «предлагаемые обстоятельства», соответствующие реальной жизни. Метод арт-терапии признан психологами, именно этот метод и лежит в основе работы Детской инклюзивной театральной студии «Сны Алисы». Студия ставит спектакли, в которых в качестве актеров выступают дети с ограниченными возможностями здоровья, нейротипичные и молодые взрослые с инвалидностью.

В процессе репетиций ребята исследуют причинно-следственные связи в поступках персонажей, разбирают ситуации, в которых они оказываются. Все эти ситуации они проигрывают и по-настоящему проживают, как бы «примеряя на себя». Они рассуждают, возможна ли та или иная ситуация в жизни, ищут варианты поведения в том или ином случае. Мы не разделяем ребят по возрастам и нозологиям, и это эффективно сказывается на развитии всех участников программы. Внутри студии формируется модель реального общества, которая становится примером: выходя на сцену, играя в спектакле все вместе, дети показывают, что инклюзивное общество возможно, и каждый человек может быть в нем успешно реализован. Участие в различных фестивалях помогает охватить большие группы зрителей, гастроли способствуют популяризации инклюзивной культуры в регионах. Кроме того, для участников студии регулярно устраиваются командообразующие мероприятия: экскурсии, походы в театры, цирки, парки развлечений. Люди видят рядом с собой инклюзивную детскую группу и понимают, что это такие же дети, с ними не страшно взаимодействовать. И они спокойно могут находиться в обществе, реализовывать те же потребности, что и обычные дети.

А в январе 2025 года Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» запустила проект «Инклюзивная драматургическая лаборатория для подростков «Это я»». Проект осуществляется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодежным театром. В рамках лаборатории ребята с ОВЗ и нейротипичные погрузятся в театральное дело и совместно напишут пьесу, по которой будет поставлен спектакль на сцене РАМТа с их участием. Лаборатория «Это я» и созданный спектакль станут для подростков площадкой для выражения себя и своего мировоззрения. Этот проект – еще одна ступень в популяризации инклюзии и создании понимающей и принимающей среды.

Любовь КОВАЛЕВА, исполнительный директор БФ «Семейная в помощь» и руководитель студии «Сны Алисы»