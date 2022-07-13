Раз-два-три – Смотри! или Дорога в детство, глазами повзрослевших художников

19 июля в столице открывается выставочный проект выпускников российских художественных вузов Московского художественного института имени В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Детство – один из самых ключевых и в то же время неясных периодов человеческой жизни. Это универсальный опыт, который переживают все. Однако для каждого оно уникально. Для кого-то это период абсолютного счастья, куда в мыслях хочется возвращаться снова и снова. Это запах мокрого асфальта, яблочного пирога, разбитые коленки и бабушкины нежные руки. Для кого-то – период сумрачный, сложный и одинокий. Непонимание взрослых, дискомфорт, потерянность, ощущение беспомощности и беззащитности. Каким бы ни было детство – оно оставляет отпечаток в нашей жизни. Мы всегда возвращаемся к нему – иногда с улыбкой, а иногда со слезами.

Две разных академии, две разных школы живописи. Одно детство… «Мама – я вырасту и стану художником!»

В экспозиции представлены работы художников:

Вера Спасибкина – выпускница Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, автор многих выставочных проектов Москвы, Пскова и Тулы. Практически всю жизнь Вера занимается искусством, с самого раннего детства и по сегодняшний день. Это дало свои плоды – Вера участник международных выставочных проектов, резидент Academia Vivarium Novum в Италии, дважды участник выставочных проектов Государственной Третьяковской галереи.

Работы Мариам Геворгян выставлялись во многих московских, воронежских и петербургских галереях, среди которых – Новая Третьяковка, Музей современного искусства Эрарта, выставочные залы Московского союза художников. В Армянском музее Москвы недавно проходила персональная выставка художницы.

Ксения Козлова – выпускница МГАХИ В. И. Сурикова факультета живописи, участник выставок Москвы, Рязани, Зеленограда и Великого Устюга. Ксения из большой семьи, поэтому тема детка близка ей: на глазах у неё подрастают многочисленные племянники.

Маргарита Мхитарян – студентка МГАХИ В. И. Сурикова факультета живописи, отделения монументальной живописи. Участник выставок от союза художников, выставлялась в новой Третьяковке, также в галереях Подольска, Великого Устюга, Челябинска.

Ксения Макиенко – студентка МГАХИ В. И. Сурикова факультета живописи, отделения монументальной живописи. Участник молодежных выставок, фестиваля «Время, вперёд!». Недавно начала искать новые способы выражения, инсталляция «Ждите» принимает участие в арт-лаборатории на крыше Дарвиновского музея.

Художники размышляют о своем детстве и ищут ответы на главные вопросы. Каким должно быть детство? Что делает его по-настоящему счастливым? И какое детство мы хотим подарить будущим поколениям?

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