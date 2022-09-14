Разработка дизайн-проекта квартиры

Грамотный дизайн-проект — залог успеха в оформлении интерьера и меблировке квартиры. В процессе разработки проекта разрабатывается дизайн интерьера, в котором учитываются все предпочтения заказчика. При необходимости проект может быть дополнен планировкой помещений, проектом по перепланировке жилья. Вы можете заказать дизайн проект однокомнатной квартиры под индивидуальную планировку.

На что обратить внимание

В дизайн-проекте также может содержаться информация о перепланировке, инженерных системах, освещении и других элементах.

На основании дизайн-проекта можно выполнить ремонтные работы и получить разрешение на проведение строительных работ. Все дизайн проекты однокомнатных квартир должны соответствовать существующим строительным стандартам.

Зачем нужен дизайн-проект?

Дизайн-проект поможет сделать квартиру комфортной для проживания, а также избежать ошибок при проведении ремонтных работ. С помощью проекта можно спланировать и распланировать помещение, исходя из его размеров, особенностей расположения комнат и других параметров.

В ходе работы над проектом дизайнер учитывает пожелания заказчика и разрабатывает интерьеры жилых комнат, кухни, санузла, ванной комнаты, коридора, балкона и др. Также в дизайне-проекте есть план монтажа мебели и оборудования, чтобы заказчик смог представить себе, как будут выглядеть его комнаты после ремонта.

Фото — сайт dizain-proekt-kvartir.ru

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