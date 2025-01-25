РЦИС и Омская область заключили соглашение о сотрудничестве

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности и Правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве для развития рынка интеллектуальной собственности в регионе.

Соглашение направлено на внедрение и использование цифровых технологий и платформенных решений в сфере интеллектуальной собственности, повышение эффективности затрат на поддержку творческой, научной, научно-технической, предпринимательской деятельности, а также формирование устойчивого оборота интеллектуальных прав в цифровой среде в Омской области. Вместе стороны собираются сформировать комфортную цифровую экосистему оборота интеллектуальных прав.

В настоящее время в регионе сформирована новая модель управления развитием интеллектуальной собственности. В 2024 году утвержден стратегический документ, определяющий интеллектуальный потенциал как один из приоритетов развития до 2030 года. Это комплексная государственная программа научно-технологического развития.

«Синергия науки и промышленности будет способствовать успешному развитию экономики. Наши промышленные предприятия работают в тесной связке с образовательными и научными организациями, которые проводят по их заказу НИОКР. Вузы и научные организации получат возможность использовать сервисы РЦИС для защиты, продвижения и совершенствования оборота права на результаты интеллектуальной деятельности в современном трансграничном цифровом формате. Сотрудничество с РЦИС позволит региону реализовать свой инновационный потенциал посредством цифровых технологий», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский, эффективная работа с интеллектуальной собственностью даст региону мощное преимущество: «Креативные и наукоемкие индустрии тем успешнее, чем больше оборотоспособных нематериальных активов они создают. Кино, музыка, дизайн, конструкторская документация, ноу-хау — все это интеллектуальная собственность, которую можно продать, купить, заложить или внести в уставной капитал компании. Благодаря цифровым сервисам на основе распределенного реестра заключать подобные сделки может даже новичок в бизнесе», — подчеркнул Андрей Кричевский.

Омская область активно сотрудничает с федеральными структурами с целью поддержки развития сферы интеллектуальной собственности. На территории региона более пяти лет реализуется трехстороннее соглашение о взаимодействии между Минэкономразвития РФ, Роспатентом и Правительством Омской области. На базе Омского технического университета создан Центр поддержки технологий и инноваций, который оказывает помощь в вопросах патентования.