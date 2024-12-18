Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) открыл представительство в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Решение принято съездом РЦИС.

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский: «В июле этого года мы заключили соглашение о партнерстве с ХМАО. Прежде всего, предоставляем региону цифровые технологии, сервисы для управления интеллектуальными правами, а также постоянно делимся своей экспертизой в этой области. Наличие представительства позволит оперативно давать обратную связь по любым вопросам, помогать в реализации профильных учебно-просветительских программ и креативных бизнес-проектов региональной власти и предпринимательского сообщества».

В рамках соглашения на территории ХМАО — Югры уже на следующий год может появиться региональный депозитарий интеллектуальных прав. На этой платформе компании ХМАО — Югры получат возможность размещать результаты интеллектуальной деятельности, чтобы сделать их более привлекательными и оборотоспособными, ведь сервисы на базе РЦИС.РФ позволяют заключать лицензионные сделки в один клик.

«Для Югры креативные индустрии являются важным направлением. Мы понимаем, что многие ассоциируют нас именно с нефтегазодобывающей отраслью, но вместе с тем наш регион уже не первый год идет вперед в части создания условий для деятельности предпринимателей, относящихся к творческим индустриям. Поэтому мы заинтересованы в установлении отношений, сопровождении процессов защиты авторских прав и интеллектуальных продуктов», — подчеркнул губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.