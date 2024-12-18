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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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РЦИС открыл представительство в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

editor
By editor
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руслан кухарук и андрей кричевский
Руслан Кухарук, Андрей Кричевский. Фото © пресс-служба РЦИС

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) открыл представительство в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Решение принято съездом РЦИС.

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский: «В июле этого года мы заключили соглашение о партнерстве с ХМАО. Прежде всего, предоставляем региону цифровые технологии, сервисы для управления интеллектуальными правами, а также постоянно делимся своей экспертизой в этой области. Наличие представительства позволит оперативно давать обратную связь по любым вопросам, помогать в реализации профильных учебно-просветительских программ и креативных бизнес-проектов региональной власти и предпринимательского сообщества».

В рамках соглашения на территории ХМАО — Югры уже на следующий год может появиться региональный депозитарий интеллектуальных прав. На этой платформе компании ХМАО — Югры получат возможность размещать результаты интеллектуальной деятельности, чтобы сделать их более привлекательными и оборотоспособными, ведь сервисы на базе РЦИС.РФ позволяют заключать лицензионные сделки в один клик.

«Для Югры креативные индустрии являются важным направлением. Мы понимаем, что многие ассоциируют нас именно с нефтегазодобывающей отраслью, но вместе с тем наш регион уже не первый год идет вперед в части создания условий для деятельности предпринимателей, относящихся к творческим индустриям. Поэтому мы заинтересованы в установлении отношений, сопровождении процессов защиты авторских прав и интеллектуальных продуктов», — подчеркнул губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

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