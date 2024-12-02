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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноРегина Тодоренко сыграет «не виноватую» соблазнительницу в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука»

Регина Тодоренко сыграет «не виноватую» соблазнительницу в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука»

editor
By editor
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светлана светличная

В ленте Гайдая Анну Сергеевну сыграла покойная Светлана Светличная.

Стало известно, что Регину Тодоренко можно будет увидеть в праздничном музыкальном проекте «Небриллиантовая рука», созданном каналом ТНТ и сервисом «Кинопоиск». Известной телеведущей и блогеру досталась роль Анны Сергеевны, когда-то прославившей актрису Светлану Светличную.

Оригинальная сцена из комедии Гайдая, где красавица-блондинка исполняет перед персонажем Юрия Никулина танец с налетом эротики, считается едва ли первым откровенным эпизодом в истории советского кино. В новогодней картине будут и халатик с перламутровыми пуговицами, и узнаваемые движения, и легендарная фраза «не виноватая я…».

Впрочем, сюжет «Небриллиантовой руки» отличается от фильма Гайдая. Элементы из любимой советской комедии переплетаются со шпионской сагой, а скромный служащий Горбунков становится агентом «007-ёном Семенычем». И даже, в руке мужчины окажутся не драгоценные камни, а товары, попадающие в Россию благодаря контрабанде и серому импорту.

Роль Горбункова в «Небриллиантовой руке» исполняет Тимур Батрутдинов, а его ревнивой супруги – Марина Кравец. Контрабандистов Козодоева и Лёлика играют Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Кроме того, в картине появятся Ольга Картункова, Павел Воля, Никита Кологривый, Алексей Маклаков, Владимир Епифанцев, Михаил Галустян и многие другие знаменитости.

Ранее на ТНТ уже выходили музыкальные телехиты «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё».

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