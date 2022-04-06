Региональная команда «Тавриды» строит платформу для будущего креативных индустрий

С 4 по 6 апреля 2022 года в Нижнем Новгороде прошла встреча региональной команды арт-кластера «Таврида». Ректоры и проректоры творческих вузов, представители региональных властей, амбассадоры арт-кластера вместе исследовали, каким будет будущее, если дать творцам больше возможностей и ресурсов, и разрабатывали проекты, которые уже сегодня могут изменить креативные индустрии России.

«Символично, что в Нижнем Новгороде мы начинаем работу над одной из ключевых тем нового сезона – формирование команд. Здесь к региональной команде амбассадоров «Тавриды» впервые присоединились топ-менеджеры различных образовательных учреждений, в том числе тех, которые занимаются культурой и искусством. Также в команду вошли представители органов исполнительной власти, которые отвечают за молодежную политику и культуру в регионах. Объединяя усилия, мы находим новые решения для развития креативной экономики в России и формируем возможности для молодых профессионалов индустрии», – поприветствовал участников встречи руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Нижний Новгород выбран для проведения мероприятия не случайно: область активно сотрудничает с «Тавридой», здесь уже действуют три площадки «Высота», «ЦЕХ*» и «Рекорд», которые входят в федеральную сеть арт-резиденций «Тавриды». Молодые профи региона не только участвуют в событиях арт-кластера, но и привозят на родину лучшие практики, идеи и опыт, полученные в ходе образовательных заездов. Это стало возможным во многом благодаря особому подходу Правительства Нижегородской области к реализации культурной и молодежной политики. О развитии креативных индустрий в регионе рассказал заместитель председателя Правительства и министр культуры Нижегородской области Олег Беркович: «Сейчас мы стараемся создать живую работающую экосистему в Нижнем Новгороде, во-первых, чтобы дать комфортные условия для творчества уже существующих команд креативных индустрий, во-вторых, чтобы обеспечить им постоянный приток новых кадров, в-третьих, чтобы помочь найти талантливым ребятам ресурсы для их самореализации. Творцы – это активные молодые люди. Создавая подходящую для них среду и вручая им свободные ресурсы, мы при этом оставляем им свободу творчества. Таким образом создаются уникальные креативные продукты. Это гораздо эффективнее, чем если бы мы поставили им четкое техническое задание».

Региональный опыт интеграции практик «Тавриды» на встрече представили группы и отдельные участники: в течение двух рабочих дней они делились опытом, рассматривали примеры успешно реализованных кейсов, работали над ошибками, учились ставить и решать сложные и интересные задачи. О своем опыте взаимодействия с арт-кластером рассказала команда Тульской области. «У нас стратегия такая – всё, что в молодежной политике связано с творчеством, мы реализуем под эгидой «Тавриды», – поделился Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области. – Это яркий бренд, понятный молодёжи. Это площадка, которая дает возможности, заряжает и вдохновляет. Это возможность показать ребятам перспективы и направления для их творческой реализации».

Усилить сотрудничество с образовательными учреждениями страны, в которых и сосредоточена основная часть молодых творцов, деятелей креативных индустрий, – одна из главных задач, которую поставили перед собой организаторы встречи. «Таврида» уже зарекомендовала себя как образовательная платформа, которая дает возможность получить хорошую надстройку к основному образованию и апробировать опыт, получаемый в процессе учебы. Большим событием встречи стало заключение соглашения о сотрудничестве между «Тавридой» и ГИТИСом. «Я верю только в те договоры, которые подписываются после начала работы. А мы, действительно, уже начали работать: в прошлом году меня было такое ощущение, что я могу с «Тавриды» и не уезжать. Потому что мы один проект заканчивали, а другой начинали, – вспоминает Григорий Заславский, ректор ГИТИСа. – Мы были счастливы, что участвовали и в театральной сессии, когда приезжали наши студенты мюзикла, и в истории ArtMasters, когда проекты рождались именно на «Тавриде». Это та творческая среда, которую мы и дальше будем развивать, когда будет Университет креативных индустрий, который, мне кажется, должен стать образцовым для образовательных учреждений нового типа».

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