Регионы России встретились в Академии «Меганом» в Крыму

С 3 по 5 марта в Крыму на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» прошла встреча региональной команды арт-кластера «Таврида». Всего к команде амбассадоров и медиамбассадоров в этом году присоединились 143 человека – молодые люди, которые популяризируют возможности профессионального и творческого развития среди молодежи своего региона. Помимо них с «Тавридой» продолжают продуктивное сотрудничество региональные комитеты по делам молодёжи.

«Команда – фундамент нашего проекта, поэтому вложение в развитие людей считаю лучшей инвестицией, а с эволюцией проекта это становится ещё и необходимостью. Вы – часть этой эволюции, и то, как мы будем развиваться дальше, во многом зависит от вас, поэтому рассчитываю, что обновлённый формат вашего участия в проектах «Таврида.АРТ» станет в некотором роде стимулом к личному и профессиональному росту. Кстати, в этом году к команде амбассадоров присоединились представители четырёх новых регионов, давайте поприветствуем ребят и покажем, что мы семья», – руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин поприветствовал участников встречи на «борту» «Тавриды», представив новые смыслы проекта и его масштабные задачи.

После амбассадоры, медиаамбассадоры, представители комитетов по делам молодёжи на три дня погрузились в коллективную работу. В формате лекций, мастер-классов, тренингов, практик и свободного общения они знакомились с проектами и возможностями арт-кластера «Таврида», получали инструкции и осваивали навыки, которые позволят им в дальнейшем вовлекать широкую аудиторию своих регионов в деятельность «Тавриды».

Руководители различных направлений арт-кластера подробно рассказали о ключевых направлениях работы в этом году. Так, заместитель руководителя «Тавриды» по образовательным технологиям и контенту Ксения Артемьева озвучила план работы арт-кластера на предстоящий год, руководитель департамента культурно-просветительских проектов Виктория Чаплинская раскрыла, каким в 2023 году будет главный фестиваль страны – «Таврида.АРТ», а руководитель диджитал-службы Дарья Кудря поделилась результатами информационных кампаний прошлого года и обозначила планку на предстоящий сезон. Также участники встречи получили информацию о грантовом конкурсе, развитии региональных арт-резиденций, поддержке молодых творцов и возможностях для карьеры и профессионального роста.

В рамках практических занятий амбассадоры и медиаамбассадоры учились создавать качественный контент для социальных сетей и СМИ, разрабатывали актуальные события для молодежи своего региона, искали способы выстраивания эффективной коммуникации с аудиториями с учетом их ценностей. «Съезд медиа и амбассадоров — голова кругом от людей, возможностей, форматов и прекрасных пейзажей. Очень много полезной информации о ведении телеграм-каналов, определении целевой аудитории и продвижении личного бренда и не только. Осталось применить на практике», – поделилась Валерия Ненашкина, амбассадор из Ижевска. Алена Замашкина, медиаамбассадор из Камчатского края, говорит: «На встрече региональной команды «Тавриды» больше всего мне запомнились различные тренинги на развитие собственных качеств, потенциала и творческих начал, а ещё нетворкинг и познавательная образовательная программа. Я рада стать частью этой команды в качестве медиаамбассадора. Благодаря нашей командной работе в крае мы сможем дать камчатской молодежи познать себя, стать не просто творцами, а личностями, которые точно знают, кем хотят быть и чем заниматься». Анастасия Погодина из Нижнего Новгорода рассказала: «Три дня в Академии «Меганом» открыли для меня образование и людей будущего! За короткое время я познакомилась с талантами со всей страны, которые теперь будут нести искусство в массы. Музыка, танцы, кино, цифровое пространство — не важно, в чем выражается наше творчество, главное, что все мы вдохновились, зарядились и теперь постараемся передать этот заряд молодым по всей стране».

Амбассадоры и медиаамбассадоры арт-кластера «Таврида» – это молодые, энергичные люди, которые участвуют в информационном продвижении проектов «Тавриды» и популяризируют возможности профессионального и творческого развития среди молодежи своего региона. Фактически они становятся соорганизаторами проектов «Тавриды», получая опыт реализации масштабных мероприятий, улучшая навыки публичных выступлений и ведения информационной кампании. Анжела Гавриленко, амбассадор из Ставрополя, говорит о своей мотивации: «Стать частью команды «Тавриды» – это не только опыт, командное взаимодействие, поддержка, но и колоссальная ответственность. Это проект, где есть все возможности для реализации смелых идей здесь и сейчас, и я чувствую, что должна и сама этим воспользоваться, и суметь другим рассказать об этих ресурсах».

В 2023 году по итогам конкурсного отбора в команду амбассадоров вошли 96 человек, медиамбассадоров – 45. Все они представители 86 регионов России. В их числе молодые деятели культуры и искусств, профи в сфере связей с общественностью и журналистики, активисты общественных и студенческих объединений. Большая часть из них смогла приехать на встречу в Крым.

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