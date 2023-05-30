Английская Премьер-лига (АПЛ) является одной из самых престижных и зрелищных футбольных лиг в мире. За десятилетия своего существования она породила множество выдающихся команд, которые стали иконами футбола и оставили незабываемый след в истории. В этой статье мы представим вам рейтинг лучших команд АПЛ за всю их историю, рассмотрим их достижения и вклад в развитие английского футбола.

Манчестер Юнайтед: Цари АПЛ

Манчестер Юнайтед безусловно занимает особое место в истории английского футбола и является одним из самых успешных клубов АПЛ. Команда, основанная в 1878 году, сумела завоевать больше титулов АПЛ, чем любая другая команда. Манчестер Юнайтед девятнадцать раз становился чемпионом Англии, под руководством легендарных тренеров, таких как Мэтт Басби, Алекс Фергюсон и Оле Гуннар Сульшер. Клуб также имеет на своем счету двадцать три Кубка Англии, двадцать пять Кубков Лиги и три победы в Лиге Чемпионов. Звезды, такие как Бобби Чарльтон, Райан Гиггз, Эрик Кантона и Криштиану Роналду, вдохновили многих футбольных фанатов и стали легендами Манчестер Юнайтед.

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Ливерпуль: Возвращение на пьедестал

Ливерпуль – еще один клуб, заслуживающий особого упоминания в рейтинге лучших команд АПЛ. Ливерпуль является одним из наиболее титулованных клубов в английском футболе и восстанавливает свою славу в последние годы. Клуб, основанный в 1892 году, внес огромный вклад в развитие английского футбола. Он выиграл АПЛ девятнадцать раз и семнадцать раз становился чемпионом Англии. Особенно яркими были годы под руководством Билла Шенкли и Боба Пэйсли, когда Ливерпуль доминировал в футболе. Клуб также имеет на своем счету шесть побед в Лиге Чемпионов, что делает его одним из самых успешных клубов в европейских турнирах. Знаменитые игроки, такие как Кенни Дэглиш, Стивен Джеррард, Алан Хансен и Иан Раш, стали иконами Ливерпуля и оставили незабываемый след в истории клуба.

Арсенал: Глория «Канониров»

Арсенал – еще одна команда, заслуживающая место в рейтинге лучших команд АПЛ. Клуб, основанный в 1886 году, имеет богатую историю и славится своими достижениями. Арсенал является одним из самых успешных клубов в английском футболе и выиграл АПЛ тринадцать раз. В их владении также находятся четырнадцать Кубков Англии и двенадцать Кубков Лиги. Золотая эпоха Арсенала наступила под руководством Арсена Венгера, который привел клуб к титулам и создал знаменитую команду «Бесподобные». Великие игроки, такие как Тьерри Анри, Патрик Виейра, Дэнни Бергкамп и Тони Адамс, вдохновляли поколения футбольных фанатов своим мастерством и преданностью Арсеналу.

Челси: Путь к успеху

Челси – еще одна команда, которая заслуживает упоминания в рейтинге лучших команд АПЛ. Основанный в 1905 году, Челси стал значимым игроком на футбольной арене и добился больших успехов. Команда выиграла АПЛ пять раз и стала обладателем восемнадцати Кубков Англии. Но настоящая слава пришла к Челси в начале XXI века, когда российский миллиардер Роман Абрамович приобрел клуб. Под его руководством Челси стал одним из самых богатых и успешных клубов мира. Под руководством тренеров, таких как Жозе Моуринью и Антонио Конте, Челси выиграл пять АПЛ и одиннадцать крупных трофеев, включая две Лиги Чемпионов. Игроки, такие как Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Джон Терри и Эден Азар, стали символами Челси и оставили незабываемый след в истории клуба.

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