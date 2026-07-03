«Ремейк» как форма переосмысления: торжество творчества в SISTEMA GALLERY

SISTEMA GALLERY встретила свой четвёртый день рождения — знаковую дату, когда принято подводить дерзновенные итоги, восхищаться пройденным путём и с надеждой вглядываться в горизонты грядущего. Именно такому настроению посвящена групповая выставка «Ремейк», распахнувшая двери в обновлённых залах галереи. Встречала почётных гостей бессменный руководитель Анастасия Волкова, а в числе первых посетителей — Алина Ковалева, Константин Андрикопулос, Наталия Спирина, Азамат Цебоев, Юрате Гураускайте, Марина Пудовкина и другие яркие представители художественного сообщества.

За четыре насыщенных года галерея организовала свыше 55 выставочных проектов, а её пороги переступили более 200 000 зрителей. Пространство стало не просто площадкой для экспонирования — оно превратилось в центр просвещения: лекции, дискуссии и благотворительные мастер-классы для детей с участием звёздных художников давно стали доброй традицией.

Ушедший год ознаменовался масштабными персональными проектами Станислава Шурипы, Сергея Бугаева-Африки и Северина Инфантэ. Галерея достойно представила Россию на престижных международных ярмарках — Art021 в Шанхае и Kiaf SEOUL. Кроме того, был проведён открытый конкурс для молодых дарований и благотворительный аукцион совместно с онлайн-кинотеатром КИОН в рамках трогательной выставки «Отпечатки памяти».

Сама же экспозиция «Ремейк» построена по аналогии с кинематографической картотекой: каждый участник представляет две работы — оригинал и его переосмысление — сопровождая их авторским комментарием о замысле и творческой эволюции. Как пояснила Анастасия Волкова, в этом году галерея решила отпраздновать юбилей необычно, обратившись к искусству кино и предложив художникам пересмотреть собственное наследие через приёмы создания ремейков. Кто-то переработал целое полотно, кто-то — лишь отдельный образ или технику, но в итоге родился захватывающий диалог между прошлым и настоящим.

Участниками проекта стали Евгения Васильева, Галина Агафонова, Дарья Арбузова, Катя Афонина, Дени Байсаров, Сергей Бугаев-Африка, Миша Бурый, Северин Инфантэ, Георгий Хомич и другие мастера. Евгения Васильева, художник и основатель EVA GALLERY, представила серии «Нонреализм или нереальная реальность» (2012) и «Мы в восхищении» (2023–2024). Она отметила, что эти работы отражают непрестанный поиск новых объёмов, цвета и междисциплинарности, а сама галерея за четыре года стала одной из сильнейших институций в мире искусства, сумев объединить лучших творцов и созидательный контекст для развития художественного потенциала.

Одновременно с групповой экспозицией в стенах SISTEMA GALLERY развернулись два персональных проекта: «За гранью видимого» итальянского скульптора Массимо Гьотти и «Икар в эпоху цифрового солнца» российского художника Миши Бурого. Все три выставки доступны для свободного посещения в Бобровом переулке, 4, строение 4 (возрастное ограничение 6+).

Напомним, что SISTEMA GALLERY открылась в конце июня 2022 года в уютном трёхэтажном особняке, а осенью 2023-го расширила площади за счёт соседнего здания, где теперь разместились открытое хранение, лекторий и офисы. В фондах галереи сегодня насчитывается более 1500 произведений. В мае 2025 года были открыты восемь мастерских для художников на Земляном Валу. И это лишь часть амбициозных планов: галерея продолжает авторскую программу Константина Звездочётова, участвует в городском проекте «Лето в Москве» с циклом лекций и мастер-классов и уже готовит новые выставочные сюрпризы на следующий год. Впереди — новые вершины, новые «ремейки» и новые открытия.

Фото: Дмитрий Кисилев