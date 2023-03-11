«Репликация ассертивности»: в галерее ArtMaison открылась персональная выставка Дмитрия Гусева

11 марта в галерее ArtMaison открылась персональной выставка Дмитрия Гусева «Репликация ассертивности».
Детализация параллельной реальности Бориса Гусева способна впечатлить даже выпученные в порыве напускного экстаза «базедовые» глазницы Сальвадора Дали, с обложки январского VOGUE за 1972г. Только тот, кто любит мироздание настолько, что готов повествовать и мимикрировать тончайшей беличьей кистью на метровых холстах о светлых сторонах гравитационной сингулярности непостигаемого Бытия, способен напитывать сознание зрителя несколько большим, чем просто красивая картинка с прозаичным осенним заоконным пейзажем. Масло, кисть, холст – базовые инструменты из арсенала художника. Но именно в гениальной руке они «просыпаются особо». Провидение всегда берёт шефство над тем, кто внутренним чутьём интуита осознаёт, истинную, глубинную суть, верно оставленного на бескрайней шероховатой глади, едва заметного, мазка. Борис Гусев вне времени, вне закостенелых рамок. Он сумел разложить красоту Мира на мельчайшие детали, которые в своей красоте соревнуются с маленькой снежинкой, застывшей на стекле скафандра непознанной до конца бесконечности Бытия.
Выставка работает до 17 марта.
Где7 Москва, Нижняя Красносельская, д. 35, с. 23.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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