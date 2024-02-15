Реставраторы восстанавливают историческую роспись чертополохом в столовой дома-музея Бахрушина

13 февраля отмечается 159-летие со дня рождения основателя театрального музея Алексея Александровича Бахрушина. В честь памятной даты рассказываем о работах в его доме-музее. Так, в столовой реставраторы восстанавливают историческую живопись чертополохом. Трафаретная роспись серебром по масляному окрасочному слою была создана, вероятнее всего, художником Сергеем Ивановичем Ягужинским в конце XIX – начале XX веков. Для того, чтобы ее обнаружить, художники-реставраторы расчистили 14 слоев краски.

Реставрация дома-музея – это важная часть масштабного проекта по созданию музейно-театрального квартала «Бахрушинский», открытие которого запланировано на 2024 год. Со столовой, кстати, связано немало событий.

«Одним из таких важных событий в жизни Алексея Александровича Бахрушина и его семьи стала передача организованного им музея в руки государства в лице Академии Наук. Это торжественное событие состоялось 25 ноября 1913 года. В этот день Граненая столовая наполнилась огромным количеством важных и значительных персон во главе с Великим князем Константином Константиновичем Романовым», - отметила научный сотрудник Бахрушинского театрального музея Анастасия Лебедева.

Роспись была обнаружена в ходе зондажа - так называется пробная послойная расчистка скальпелем. Ее делают всегда перед началом работ. Пробы всех слоев отдали на лабораторный анализ, для того, чтобы понять какие материалы использовались ранее. Так, например, исторический слой – это масляная краска, на которую серебром через трафарет был нанесен рисунок чертополоха.

«Художники-реставраторы расчищают исторический слой, очищая не только от множества слоев последующих покрасок, но и от потемневшего лака. Затем восстанавливают штукатурку и роспись только в пределах утрат», - уточнила художник-реставратор Виктория Яковлева.

Специалисты провели большую исследовательскую работу. Так, в Российском государственном архиве литературы и искусства Виктория Яковлева нашла записи ученицы Сергея Ягужинского, которая делала трафареты для росписи столовой. Внешний облик столовой воссоздавался по исторической фотографии. На ней видно, что помещение посередине и под потолком опоясывают фризы с орнаментом чертополоха. К сожалению, они не сохранились, но были воссозданы. Рисунки на холсте будут смонтированы на одном из финальных этапов.

Музейно-театральный квартал «Бахрушинский» - проект, аналогов которому нет ни в стране, ни в мире. Он объединяет шесть объектов недалеко от станции метро «Павелецкая». Дом-музей Бахрушина занимает центральное место. Здание было построено в 1896 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса. В 1937-1938 годах его расширил и надстроил архитектор Илья Бондаренко.