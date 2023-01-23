28 января фудхолл Рестомаркет МДМ на Фрунзенской приглашает детей и родителей на киноворкшоп и заключительную встречу с известной школой-студией «DЕТИКИНО».
Модное гастропространство креативного кластера МДМ всего на два часа трансформируется в съемочную площадку, где можно будет познакомиться с известной актрисой и основательницей киношколы Дарьей Храмцовой («Стиляги», «Корабль», «Закрытая школа», «Темный мир: Равновесие», «Пятая стража» и др.) задать лично вопросы, а также узнать есть ли секреты прохождения проб от кастинг-директора школы и детского киноагента Валентины Никитиной.
Только для гостей творческого воркшопа уникальная возможность записать на камеру видеовизитку для кастинга в кино и пройти пробы-задания.
Как ребенку пройти кастинг в кино и записать видеовизитку
- Как проходят кастинги и съемки детей в кино.
- Запись на камеру видеовизитки
- Запись в киношколу.
Возраст детей 4-18 лет, взрослые без ограничений.
Начало в 16.00. Москва, Комсомольский проспект, 28 (м. Фрунзенская), Рестомаркет МДМ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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