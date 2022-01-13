«Ресторан по понятиям» – сериал о ворах, открывших свой ресторан выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER

20 января 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится эксклюзивная премьера нового комедийного сериала «Ресторан по понятиям» о преступниках, которые по воле случая создают успешный ресторанный бизнес.

По сюжету сериала, четыре преступника – вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька – вместе выходят из тюрьмы. Друзья задумывают совершить своё последнее крупное ограбление вместе, чтобы денег хватило на всю оставшуюся честную жизнь. Бывшие заключённые арендуют ресторан рядом с банком. По плану, они, пользуясь удобным прикрытием, сделают подкоп к хранилищу с деньгами. Но неожиданно ресторан с тюремной кухней и хамским отношением персонала становится очень популярным у посетителей.

Сценарий «Ресторана по понятиям» написал Гайк Асатрян, известный по комедии «Проклятый чиновник». Режиссировал новый сериал Давид Дадунашвили.

В главных ролях – Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Ирина Темичева и другие.

«Ресторан по понятиям» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER. Всего в сериале 10 серий хронометражем 20 минут.

«Гайк Асатрян написал потрясающий сценарий, а мой коллега Давид Дадунашвили который работал рядом с нами бок о бок много лет сел в режиссёрское кресло. Я рад, что мне как художественному руководителю повезло снимать сериал с такой командой, с которой мы работаем над всеми нашими хитами уже много лет. С каждым из исполнителей главных ролей я уже тоже работал, но впервые соединил их на одной съемочной площадке. Кроме них в сериале будут и другие замечательные артисты Виктория Богатырева, Максим Коновалов, Михаил Тарабукин, Теона Дольникова, Ирина Темичева и многие другие, не обойдется и без неожиданных сюрпризов. Поэтому я больше чем уверен, что зрителей ждет увлекательное зрелище, смесь из самоиронии, юмора и добра», – рассказывает художественный руководитель Сарик Андреасян.

«Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь. И этот сериал все же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй», – говорит актер Владимир Вдовиченков.

«Мы раньше уже работали с Сариком Андреасяном, и мне нравится, как он облекает в форму комедии интересные и глубокие истории. Вот и в «Ресторане по понятиям» за гэгами и легким юмором стоит история исправления. Сарик дарит надежду на исправление мира и приводит персонажей к настоящим чувствам и желанию жить ради любви», — комментирует актер Дмитрий Дюжев.

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