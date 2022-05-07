Ретроспективная выставка художника Василия Бубнова открывается в Московском Доме художника

12 мая 2022 года в Московском доме художника откроется ретроспективная выставка знаменитого художника Василия Бубнова.

Василий Бубнов (1942 — 2021 гг.) — советский и российский художник-монументалист, академик Российской академии художеств, Заслуженный художник России. На выставке будут показаны знаковые работы автора за многие десятилетия творческого пути.

Василий Бубнов — знамя времени. Он был одним из лидеров московского искусства: председателем Московского отделения Художественного фонда, председателем Московского Союза художников, членом разнообразных комиссий и советов, действительным членом Академии художеств России. Его биография впечатана в историю Москвы многими объектами монументального искусства.

Василий Бубнов — это купол в котором срезонировало московское искусство. В его поздних работах калейдоскопом мерцают: метафизичность, коллажность, сюрреализм, поп-артовские всполохи цвета, игры символами, масштабами, многомерные перспективы, раны войны, образы детства, тихие минуты жизни, лентуловщина, структуры, решетки, смелость Бубнового валета… На выставке перед зрителем предстанет не просто живопись, но метафорические витражи, сквозь которые светят последние лучи ХХ века.

Выставка организована Московским союзом художников, секцией Монументально-декоративного искусства, при поддержке Российской академии художеств, фонда «Художественный фонд поддержки развития искусства», философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кураторского центра «Бурганов.Арт», галереи «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» Департамента культуры города Москвы.

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