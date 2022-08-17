Ретростиль 1950-х представят во время музыкально-модного события «Dolce Clara»

27 августа в 15 00 в Москве пройдёт музыкально-модное событие «Dolce Clara». Мероприятие, посвященное ретростилю 1950-х годов, состоится в ресторане METEKHI (Москва, Орликов пер, 5с2).

Время, в котором прозвучала музыка Элвиса Пресли и Френка Синатра, появился стиль «New Look» Кристиана Диора и сюрреалистические картины Сальвадора Дали, а на киноэкранах блистали актрисы Мерлин Монро и Одри Хепбёрн – это период блистательных надежд, наполненных творчеством и оптимизмом, о которых мечтали почти все люди, пережившие ужасы войны.

В программе мероприятия:

Дефиле модных образов середины XX века;

Аукцион винтажных вещей;

Живая музыка;

Лекция «Мастерская моды 1950-х гг.»;

Танцевальный мастер-класс;

Конкурс на лучший образ 1950-х гг.

Изюминкой вечера станет дефиле винтажных моделей одежды. Модная и стильная женщина 1950-х годов стремилась иметь тонкий силуэт. Героинями красоты этого периода были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрлин Монро. Стиль кинозвёзд, созданный голливудскими костюмерами, имел особое воздействие на общественность. На смену удобной и простой одежде послевоенной поры пришли платья с гофрированными юбками, костюмы, дополненные широкими поясами, длинные перчатки, элегантные шляпки и др.

Для гостей вечера будет организован аукцион ретро вещей, на котором будут представлены: предметы интерьера, книги, украшения.

На мероприятии выступит саксофонист Леонид Дармостук – солист оркестра «Фонограф Джаз Бэнд», который исполнит хиты Луи Армстронга, Френка Синатра, Элвиса Пресли.

В рамках вечера историк моды Юлия Котова прочтёт лекцию на тему «Мастерская моды 1950-х годов».

В пространстве ресторана METEKHI будет оформлено несколько тематических фотозон, где с профессиональным фотографом можно будет сделать ретро-контент, а в течение всего вечера будут проходить танцевальные мастер-классы и конкурсы, которые не дадут заскучать публике.

Событие предполагает dress-code, соблюдение которого станет основой для конкурса на лучший ретро-образ 1950-х годов. В процессе вечера будет объявлен победитель конкурса.

Место проведения: ресторан METEKHI (Москва, Орликов пер. 5, стр. 2).

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