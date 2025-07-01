Режиссер фильма «Девятой планеты» Николай Рыбников: «Это тотально фильм о любви»

Режиссер Николай Рыбников (сериал «Трудные подростки», фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым) рассказал про то, как его приглашали стать режиссером блокбастера, за что он обещал «грызть асфальт» и в чем особенности работы с Юрой Борисовым в качестве главного героя. Об этом и о многом другом Рыбников поделился с Глебом Климентьевым в его YouTube-подкасте. Напомним, в актерский состав ленты также вошли Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Лето»), Константин Белошапка («Гранд»). Среди продюсеров — Сергей Сельянов, Ефим Любинский и Тина Канделаки. Съемки картины проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра в Йемене.

Про «Девятую планету»

– Я в этот момент стал для себя режиссером, когда прочитал сценарий «Девятой планеты».

– Я готов сделать все для того, чтобы сделать этот проект.

– Мы сняли за 60 смен. И каждая смена была испытанием, и каждая смена была вызовом творческим. Вот и теперь мы делаем графику. Я очень надеюсь, что это кино понравится зрителю, потому что оно очень многослойное, оно сложное.

– У этого фильма было изначально другое название. Но посовещались с прокатчиками, посовещались с продюсерами, даже, по-моему, какую-то фокус группу сделали и поняли, что для зрителя будет как-то более приятно сделать фантастическое название.

– Это тотально фильм о любви. Тотально вообще во всех смыслах.

– С полной уверенностью могу сказать, что я рассмотрел в этом фильме все особенности любви. Это любовь между мужчиной и женщиной, это любовь между настоящими друзьями, настоящая мужская любовь в широком смысле, без каких-то там подоплек. Это любовь к своему делу, которое ты делаешь, любовь к своей профессии, любовь к Родине в широком смысле, к людям, которых ты защищаешь, и о проблемах, которые мешают этой любви. Это большое зрительское кино, фантастическое. Я старался во всех аспектах рассмотреть понятие любовь.

– Мы старались сделать так, чтобы это было интересно и визуально, и захватывающе, и потрясающие артисты, и какие-то неизведанные миры, и какая-то пока минимальная компьютерная графика, которая только намекает на эти миры, которые находятся внутри этой истории.

– По ощущениям самое сложное – это создание графики. Вот реально. Не площадке, там все понятно. На площадке вместо направления куда идет актер просто синяя стена и мы снимаем это с разных ракурсов. И у нас актер Юра Борисов еще фигачит из огнемета. То есть он в кого-то стреляет, на него кто-то нападает, и мы еще не понимаем, как это будет нарисовано графикой.

– Мы смонтировали сцену, нам она на уровне монтажа, кажется, хорошей. Появляется нарисованный монстр, на уровне еще базовой графики, и мы понимаем, что эту сцену надо пересобирать полностью. Вот просто ты смотришь и понимаешь, что это перестало работать. Когда вместо монстра была зеленая тряпка это работало. Вместо зеленой тряпки появляется монстр и мы понимаем, что это не работает. Вот реально это так. Мы учимся, это школа. И мы учимся с одним из самых больших продюсеров нашей страны. Мы сейчас только учимся делать этот жанр. Мы первые, кто делает фантастику серьезную.

– С точки зрения режиссуры как бы это было стрессово. Потому что я понимал, я обещал Сельянову, что я выгрызу асфальт вокруг офиса, — за то, чтобы сделать этот проект классным.

Про работу с Юрой Борисовым

– Это классный актер. Вообще не зря номинация на Оскар. Отличный парень. Что самое главное: он эти испытания славой выдержал и выдерживает с невероятной стойкостью. И ему огромный респект за это. Он большой человечище, он огромная личность и потрясающий актер, который на полутонах может делать такую органику. Он может быть разным и всегда настоящий. Это офигенно.

– И как человек он очень помогает режиссеру. То есть он видит картину в целом, в которой он играет. И он как режиссер участвовал в идеях и по сценарию. Мы даже у Сельянова собирались в кабинете, обсуждали с Юрой правки по сценарию. С актером такое очень редко бывает. Актер обычно задает вопросы режиссеру, получает ответ или не получает ответ и начинает играть. А Юра прямо целенаправленно боролся за роль. Боролся за драматургию — не боролся, а предлагал. На площадке очень много предлагал, как это можно сделать. И это не в плане там какие-то глупые предложения, которые просто отвлекают. Нет, это всегда было интересно.

– Мне говорят ребята: сейчас Юра придет, и ты все придумаешь. И реально Юра приходил, мы общались, он предлагал мне какую-то другую энергию сцены. Я реально переразводил под это. Других актеров это даже бесило. Ну, вот, типа, потому что они уже приходят на площадку, а мы начинаем. Мы стоим с Юрой и что-то обсуждаем. И это не спор, это реально синергия. Классно с ним работалось.

– Я еду на площадку, я вижу, что все паблики киношные опубликовали, что он с Анджелиной Джоли стоит, разговаривает. Вот он только что прилетел из ЛА и вот у нас смена, я думаю: поймал звезду или не поймал? Как он будет общаться? Да нет, вообще, Юра как будто никуда не уезжал. Как будто этого Голливуда не было, этих дорожек.

– О номинации на Оскар мы узнали в последний съемочный день. И Юра специально детоксился от информации. Он общался только с семьей по телефону. И мы только вечером сказали, уже подняли тост за окончания съемок, подняли тост за то, что давайте выпьем за Юру, потому что это невероятный результат для всего русского кино. Вообще то, что Юра показал. Он говорит: в смысле? Ну, все, опубликовали список номинантов в номинации на Оскар! Это да, прикол. И он нормально на это отреагировал. Не было никакой реакции: прыжков в воздух там, или еще что-то типа. Юра красавец. Это большой пример для всего русского кино, для всех актеров, вообще для всех, кто в индустрии. Как можно реагировать и относиться к своему успеху.

– С Юрой прекрасно работать. Но не каждый режиссер захочет слышать разводку сцен, которые Юра предлагает. А если сказать: «Юра, ты за парил». Ну, вот, типа у меня своя разводка. Как бы Юрию, может быть, перестать интересно это играть. Он как профессионал это сделает, естественно. Но он сделал бы это лучше, если бы режиссер его выслушал. Вот, например, это тоже есть особенность.