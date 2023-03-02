Режиссеры театрализованных представлений и праздников соберутся на масштабной конференции

3 апреля 2023 года в КЦ «Меридиан» состоится первая всероссийская конференция режиссеров театрализованных представлений и праздников, постановщиков event и креативных направлений «Трансформация реальности».

Главная задача конференции — впервые на одной площадке объединить режиссеров различных направлений: профессионалов театрализованных представлений, праздников и других социально-культурных проектов; режиссеров коммерческих проектов и представителей ивент-агентств; профильных сотрудников бюджетных и государственных учреждений.

В рамках конференции пройдут:

Круглый стол с представителями ивент-агентств и корпоративных клиентов;

Кейс-сессия «Время диктует тренды: традиционные выразительные средства и современные технологии»;

Панельная дискуссия «Современное состояние и перспективы профессии режиссера в России»;

Работа по профессиональным секциям: работа режиссера с художником-постановщиком, техническим директором и режиссерско-постановочной группой;

Отдельная секция по работе с госзаказчиками, технологиям работы с грантами и тендерами, фандрайзинг, краундфандинг;

Дискуссия «Актуальные проблемы подготовки профессиональных кадров в сфере режиссуры театрализованных представлений и праздников».

Среди спикеров панельной дискуссии: Артем Горный, директор Департамента культуры Министерства обороны Российской федерации; Евгений Вандалковский, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР; Марина Комарова, заведующая кафедрой режиссуры театрализованных представлений Московского государственного института культуры.

Также запланированы выступления множества других режиссеров и профессионалов, работами которых гордится страна: Юрий Антизерский, Валерий Анучин, Людмила Байкова, Сергей Винников, Маргарита Железнова, Надин Захарова, Валерий Кудашов, Александр Кудрявцев, Олег Кузин, Ирина Лысак, Игорь Увенчиков, Татьяна Поталовская, Илья Овинцовский, Виктория Рахлинская, Наталья Рослан, Алексей Седов, Алексей Сеченов, Оксана Скрипка, Александр Смольков, Евгений Тимащук, Артур Цветков, Евгений Шибагутдинов и другие.

Отдельная дискуссия в формате открытого микрофона будет посвящена взаимодействию режиссеров с ивент-агентствами, представители которых приглашены на обсуждение.

Завершится конференция неформальной частью с подведением итогов и выступлением группы Burito (Игорь Бурнышев), режиссёром-постановщиком и бывшим участником группы «Банд’Эрос».

Программа дополняется и позднее будут анонсированы новые спикеры.

«Полиформатность конференции, позволит объединить для обсуждения насущных вопросов режиссеров различных сфер деятельности и сократит дистанцию между признанными мэтрами и молодыми начинающими режиссерами», - считает Елена Овчинникова, продюсер конференции.

«Конференция — лишь первый шаг в процессе формирования сообщества режиссеров. В дальнейшем мы планируем проводить подобные встречи на регулярной основе и уже с программой на несколько дней. Также сейчас в разработке находится проект высшей школы режиссёров. Все детали мы как раз презентуем 3 апреля для участников конференции», - рассказывает соавтор мероприятия Анна Сапожкова, режиссер, сценарист, педагог, лауреат национальной премии СТД «Грани театра масс».

Инициаторами мероприятия выступают Фонд поддержки и реализации культурных, социальных, креативных проектов и инициатив «Культура. Наследие. Будущее» и АНО развития национальных проектов в области культуры, спорта, туризма, семейной и молодежной политики «Русский старт».

Купить билет можно по ссылке: https://rpg-conference.ru .

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