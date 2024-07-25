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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Режиссёр Александр Бруньковский стал народным дипломатом

editor
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александр бруньковский

Режиссёр и художник Александр Бруньковский получил награду от Общества «Дружба» Италия-Россия и от московского комитета Общества Данте Алигьери. Торжественная церемония вручения состоялась в рамках его выставки «Расцветшая зима. Тонино Гуэрра и моя итальянская улица», которая проходит сейчас в Москве в галерее Фонда Андрея Чеглакова. Награду вручали президент московского комитета Общества Данте Алигьери Наталия Никишкина и президент Общества Дружба Италия-Россия Екатерина Спирова. «Данный проект имеет огромное культурное и социальное значение для наших стран Италии и России, – отметили они. – Выставка Александра Бруньковского стала ярким, оригинальным событием, живописным и кинематографическим воплощением новых тенденций синтеза современного искусства».

Таким образом, Александр Бруньковский теперь стал народным дипломатом с особой миссией — помогать взаимодействию культур двух стран. «Взаимопроникновение культур очень важно, это то, что делает эту дорогу вечной», – отметил режиссёр и художник.

В экспозиции представлены эскизы к новому анимационному фильму Александра Бруньковского «Расцветшая зима» по новелле Тонино Гуэрра, живописные и графические работы, созданные художником в разные годы и связанные темой Италии в его творчестве. Сам фильм тоже можно было посмотреть в дни работы выставки. Это нежная, лирическая анимационная новелла о странностях любви, красоте и тайне человеческих взаимоотношений, и удивительной связи людей и природы.

А на стенах галереи оживает прекрасная, поэтическая Италия, её города, улочки, люди. В дни работы выставки Александр Бруньковский неоднократно проводил авторские экскурсии по экспозиции, и его истории чудесным образом дополняли визуальный ряд. Много было рассказано о знаменитом сценаристе, писателе Тонино Гуэрра, с ним автор дружил и сотрудничал, они путешествовали вместе. О нём и о его отношениях с женой и подругой Лорой и документальные фильмы Александра Бруньковского, которые тоже демонстрировались в рамках выставки.

А ещё автор представил свой графический роман, и тоже по мотивам выставки и фильма. Бруньковский един в трёх лицах, он и режиссёр, и художник, и литератор. И во всех своих ипостасях он предстаёт глубоким, вдумчивым, серьёзным мастером.

Как отметил искусствовед, культуролог, член Ассоциации искусствоведов Юрий Подпоренко: «В творчестве Бруньковского художник, кинорежиссёр и литератор неизменно дополняют друг друга. Его проза сценична и кинематографична настолько, что иной из его рассказов воспринимается как сценарий будущего фильма. Живописные полотна и графика – как сцены из уже снятых и будущих кинолент. А его фильмы – живописны и повествовательны».

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