Режиссёр-документалист Слава Красько: «Если ты действительно этим горишь, то нужно идти в эту профессию, но будет очень непросто»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр-документалист, выпускник ВКСР им. Г.Н. Данелии (мастерская В. Хотиненко, П. Финн, В. Фенченко) Слава Красько рассказал о том, как проходила работа над его дебютным фильмом «Я, Че Гевара. История, рассказанная от первого лица», к чему нужно готовиться зрителю перед просмотром картины, а также поделился мнением о том, каково это – быть режиссёром.

«Это была очередная попытка доказать, в первую очередь себе, что невозможное возможно, потому что на момент, когда я отправился на эту авантюру, я не был режиссёром и не снимал никаких фильмов. Мне очень хотелось исследовать тему конкретного человека и конкретного характера, а также его становления. Это был фильм об Эрнесто Гевара Де Ласерна, который позднее стал Че Геварой. Я просто был слишком упёртым и если я еду в Латинскую Америку, то буду следовать именно этим маршрутом, если я снимаю, то отсниму всё от начала и до конца, а уж если я снял, то надо из этого что-то сделать. Попытки работать с другими режиссёрами монтажа ни к чему не привели. Тогда я понял, что только сам смогу всё это выразить, но для этого мне нужно научиться. Мне, условно, пришлось этому учиться, и в итоге меня эта профессия затянула. Всё потому что до этого я был в бизнесе, где приходилось много вкладываться, но в процессе изучения ремесла режиссёра, понимаешь, что здесь нужно ещё больше вкладываться и включать в себе очень много фантазии, креатива. Совокупность этих факторов навела меня на то, что мне это нравится, и мне хочется продолжать. В документальном кино я вижу больше правды и поэтому в ближайшее время рассматриваю документальные проекты. В игровом можно выражать очень интересные смыслы, но необходима идея, сценарий, который тебя зажигает и выворачивает. Я пока что в поиске и ещё не нашёл такой идеи для реализации в жанре игрового кино», − заявил Слава Красько.

«Я так полагаю, что большинство не знают, кто такой Че Гевара. В лучшем случае для них это образ на футболке или какой-то революционер. Я бы посоветовал попробовать понять и почувствовать, что это за человек. Всё что читается за кадром – это текст, лично написанный этим человеком в разном возрасте. Вот эти его мысли, стихи, отрывки из дневников показывают эволюцию человека. Попробуйте настроиться на его волну и понять, что происходило. Я постарался выбрать важные смысловые моменты, выстроить драматургию, чтобы зрителю это было интересно. По моему, это у меня получилось», − отметил режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«На самом деле, судьба режиссёра – непростая. Ты постоянно находишься в поиске идеи, сценария, потом уже в поиске денег, а после этого наступает долгий и мучительный процесс съёмок с полным самопожертвованием, потом ищешь ресурсы на пост-продакшн, пристраиваешь это по фестивалям, пытаешься организовать какой-то прокат и всё это нужно только тебе. Если есть вот это желание, и ты понимаешь, что хочешь сказать, зачем и кому, то тогда нужно идти и преодолевать все эти тернии, круги ада и только тогда твоё высказывание дойдёт до какой-то аудитории. Если в глубине лежит мотив красиво потусоваться, где-то зарисоваться, то думаю, вас в конце концов ждёт большое разочарование, потому что оно того не стоит. Я бы, наверное, сказал, что самое главное заключается в том, что если ты действительно этим горишь и понимаешь, что ты хочешь сказать, то тогда да, нужно идти в эту профессию, но будет очень непросто», − рассказал Слава Красько.

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