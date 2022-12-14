«Пристегните ремни: мы отправляемся в дикое и незабываемое путешествие по миру диско!». Режиссёр Робин Пронт рассказывает о замысле фильма «Zillion. Клуб твоих грез» и любимых темах в творчестве.

Об умении мечтать

На вступительном экзамене в киношколу поступающих всегда спрашивают: «Какой фильм вы мечтаете снять?». В то время я ответил так: «Я бы хотел снять фильм о дискотеке Zillion». Спустя годы моя мечта сбылась, и я благодарю судьбу за это.

О подготовительном периоде

Широкое исследование, включая интервью с большинством главных героев, позволило собрать большую коллекцию анекдотов о людях той эпохи. Главной задачей последних нескольких лет было связать эти истории воедино, создав реалистичный художественный фильм, который бы соответствовал духу того времени. Но больше всего я хочу, чтобы его было интересно смотреть, чтобы он производил неизгладимое впечатление.

О любимых темах и героях

Те, кто смотрел мой фильм «Арденны», знают, что я питаю пристрастие к стереотипной танцевальной музыке и деклассированным элементам конца 90-х. Я хочу, чтобы с экрана зрителей очаровывали эти вибрации, дух, витавший на дискотеке Zillion, чтобы яркие, красочные сцены диско чередовались с живыми диалогами. Фильм «Zillion. Клуб твоих грёз» - не только о танцевальном явлении. Он, по сути, исследует характер ее обаятельного хозяина. Фрэнк Ферстратен, может быть, и невысок, но зато мечты у него грандиозные.

О вселенной фильма

Китчевые телешоу, рекламные ролики, безнадежно устаревшая одежда и прически - все это будет присутствовать в сюжете. Это увлекательный мир, в котором лично я чувствую себя как дома. Я искренне надеюсь, что мой фильм, посвященный дискотеке Zillion, станет популярным. Пристегните ремни: мы отправляемся в дикое и незабываемое путешествие по миру диско!

Криминальный триллер о клубной культуре нулевых выходит в российский прокат 15 декабря.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.