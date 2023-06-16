Резиденты «Таврида.АРТ» примут участие в написании гимна Всемирного дня молодёжи

24 июня 2023 года одной из площадок празднования Дня молодёжи станет теплоход в Санкт-Петербурге. На нем выступят артисты клоун-театра «Микос», резиденты «Таврида.АРТ» — группа «NANSI & SIDOROV». Кроме того, резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые таланты со всей страны напишут гимн Всемирного дня молодёжи.

Россияне традиционно отмечали День молодежи 27 июня, с этого года праздничная дата перенесена на последнюю субботу июня. По этому случаю 24 июня Росмолодёжь и арт-кластер «Таврида» подготовили особые мероприятия. Празднование Дня Молодёжи в бухте Капсель под Судаком уже становится хорошей и приятной традицией для молодёжи Крыма. В этом году еще одной площадкой для проведения праздника станет северная столица России — Санкт-Петербург. Здесь молодых людей будет ждать теплоход, на котором они отправятся в путешествие по акватории Невы. Участники круиза увидят творческое выступлений от клоун-театра «Микос», посмотрят сериал «ПМЖейсон» и вместе создадут гимн Всемирного дня молодёжи.

Первое выступление в большой программе круиза — это трюковое интерактивное театральное представление с морскими мотивами от клоун-театра «Микос». Артисты будут жонглировать, показывать фокусы, импровизировать на сцене и показывать самые разнообразные номера. За каждым из членов экипажа можно наблюдать бесконечно. Это спектакль со свободной темой, поэтому никто из актеров и зрителей заранее не знает, куда их приведет игровая импровизация.

После такого необычного шоу участники круиза посмотрят сериал «ПМЖейсон» и разберут несколько серий вместе с командой создателей из компании Agenda Media Group. В центре сюжета актер Джейсон Стэйтем, который остается жить в русской деревне после пяти лет съемок в России.

На его 60-летний юбилей в гости к нему приезжают Марго Робби и Киану Ривз. Создатели сериала воссоздали образы голливудских звезд при помощи дипфейк-технологии, заменив лица оригинальных актеров. После этого на теплоходе представят апсайкл-коллекцию одежды от участников Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», а участники круиза будут рисовать граффити и создавать гимн Всемирного дня молодежи. В работе над композицией примут участие резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые таланты со всей России.

В завершении вечера состоится шоу-концерт резидентов «Таврида.АРТ». На сцену поднимется финалист проекта «Новая звезда», победитель проекта «МузЗавод» Дима Балашов (Balash) и участница шоу «Залетай в тренды» Валерия Крупская (DARTZ). Хедлайнером концерта станет дуэт «NANSI & SIDOROV», авторы и исполнители каверов и собственных композиций, участники вокального шоу «Ну-ка все вместе!»

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