Резиденты «Тавриды» организуют социальные акции по всей стране

Участники проектов арт-кластера «Таврида» выступили с инициативой проведения социальных акций, чтобы уделить внимание своим родным и близким, ветеранам, поблагодарить их, рассказать всем об их жизненных свершениях, а главное, проявить заботу. В рамках акции молодые художники из разных уголков страны решили написать портреты ветеранов, которые позже им подарят.

Одним из участников проекта стала Дарья Богданова – студентка Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина. Она с помощью живописи решила рассказать о жизни ветерана Великой Отечественной войны Николая Тимофеева. Он, 15-летним мальчишкой, занимался расконсервированием авиационных пулеметов, а потом строил оборонительные сооружения в Ростове. В 1943 году, когда Николаю Тимофееву было 17, его призвали в армию, где он стал сапером. Ветеран заслужил множество наград. Ему присвоено звание «Почетный ветеран», он награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу в Великой Отечественной войне». Сейчас Николаю Тимофееву 95 лет, и он продолжает помогать пожилым и ветеранам.

Еще один формат, который реализовали резиденты в рамках акции, – рассказы-воспоминания о войне. Участники проектов арт-кластера «Таврида» пообщались со своими бабушками и дедушками, записали их истории о военном времени, о жизни, которая была после, о судьбах семей. Рассказы будут публиковаться в социальных сетях арт-кластера до 9 мая, чтобы каждый житель страны знал и помнил своих героев, заботился о них и помогал.

Также резиденты «Тарвиды» записали ролики с пожилыми людьми для популярной сети TikTok. Вместе они общались, пели песни, танцевали.

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