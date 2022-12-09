Резиденты «Тавриды» перепели хиты Матвиенко вместе с «Иванушками International» 

6 декабря в Москве прошел Трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды Игорю Матвиенко. Молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида» вместе со звездами эстрады показали яркое шоу и предложил своё прочтение популярных песен группы «Иванушки International». Постановка стала ключевым событием культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Доме молодёжи, который развернулся в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Я c самого детства вдохновляюсь песнями Игоря Матвиенко. Помню, ещё в 2-3 года пел «Тополиный пух» «Иванушек International», а родители снимали меня на видеокамеру. В Трибьюте я смог исполнить авторский кавер этой песни. Я счастлив! Я выхожу на сцену для того, чтобы у моих зрителей поднималось настроение, я хочу быть с ними на одной волне. И сегодня этот унисон случился», – поделился своими впечатлениями музыкант Илья ALLERGIA.

В числе молодых артистов – участников Трибьюта резиденты арт-кластера «Таврида», многие из которых уже находятся в ротации на крупнейших музыкальных платформах страны: MATANYA, группа ATMO5, НЕМИЛА, SOIYA, Дадаша, Boladian, Галя, ALEXEY TAVLEEV, Balash, Тёма Куба, Nаnsi & Sidorov, ALLERGIA, Ефим Фейгензон, Айван, RETUNEC. Вместе с ними на сцену вышли звезды российской сцены: группы «Корни» и «Фабрика», Александр Иванов и группа «Рондо». Инициативу поддержали и сами «Иванушки International».

«Когда-то в детстве я смотрел на этих людей по телевизору, а сегодня я выступил с ними на одной сцене, и между нами не было никакого разрыва: я артист и они артисты, – рассказал Алексей Большедворский, барабанщик сибирской группы ATMO5. – Когда мы начали готовить Трибьют, я вдруг осознал, что почти всё, что мы слушали в детстве, спродюсировал Игорь Матвиенко. В разговоре с ним мы его спросили, что он думает о нашем прочтении песни «Билетик в кино». Он, когда узнал, что мы из Новосибирска, ответил: «Тогда всё понятно! В Москве такого не делают!». Такая обратная связь от мэтра была приятной и неожиданной».

«Кукла», «Два бездонных океана глаз», «Малина», «Колечко», «Билетик в кино», «Небо», «Снегири», «Золотые облака», «Реви», «Тополиный пух», «Тучи» и другие композиции соединились в настоящий «народный» мюзикл, в котором сошлись самобытные народные традиции, художественные сюжеты и современные образы. Песни, вошедшие в Трибьют, теперь можно услышать на всех музыкальных платформах https://zvonko.link/tribute.

Премьерный показ шоу состоялся на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму в августе 2022 года как трибьют «Легенде Тавриды», продюсеру и композитору «Иванушек International» Игорю Матвиенко. За время работы с молодыми творцами арт-кластера «Таврида» Игорь Матвиенко стал для них настоящим наставником, его музыкальная академия М.А.М.А выступает партнером образовательных заездов, фестиваля «Таврида.АРТ» и кастинг-платформы проекта. Премия «Легенды Тавриды», которую вручают резиденты арт-кластера своим именитым наставникам и таким образом выражают им свою признательность и благодарность, была вручена Игорю Матвиенко 2021 году, а трибьют стал творческим подарком от молодых артистов.

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