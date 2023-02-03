Резиденты «Тавриды» выступят на крупнейшем в России музыкальном этношоу

5 февраля 2023 года в концертном зале «Вегас Сити Холл» в подмосковном Красногорске состоится крупнейшее в России этнографическое музыкальное театрализованное шоу «Ожерелье России». Мюзикл представляют АНО «Открытый мир искусства» в коллаборации с донской арт-резиденцией «ОКИ – офис креативных индустрий» федеральной сети «Таврида.АРТ». Первыми зрителями музыкального шоу станут семьи военнослужащих-участников СВО.

В основе сюжета мюзикла легенды, сказания и традиции народов России, а главные действующие лица – герои фольклора и современные потомки представителей различных культур.

Этнографическое музыкальное шоу «Ожерелье России» номинировано в Книгу рекордов России как спектакль с наибольшим количеством участников. В постановке задействованы более 300 молодых артистов из 5 регионов России: Чеченской Республики, Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской и Московской областей. Вместе ними на сцену выйдут заслуженные артисты и коллективы из Москвы и республик Северного Кавказа, в частности, ансамбли «Эльбрус», «Кабардинка», «Заманхо», Театр танца «Гжель». В шоу примет участие самая юная победительница шоу «Голос» Яна Габбасова. «Тавриду» представит резидент арт-кластера Владимир Бабенко – лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусств, финалист телевизионного проекта «Новая Звезда».

Отборочные конкурсы артистов проходили по всей России в рамках Ежегодного международного фестиваля-конкурса «Имена России». Организатор фестиваля АНО «Открытый Мир Искусства», многолетний председатель жюри Народная артистка России Анита Цой.

Шоу проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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