Резиденты «Тавриды» выступят на крупнейшем в России музыкальном этношоу

5 февраля 2023 года в концертном зале «Вегас Сити Холл» в подмосковном Красногорске состоится крупнейшее в России этнографическое музыкальное театрализованное шоу «Ожерелье России». Мюзикл представляют АНО «Открытый мир искусства» в коллаборации с донской арт-резиденцией «ОКИ – офис креативных индустрий» федеральной сети «Таврида.АРТ». Первыми зрителями музыкального шоу станут семьи военнослужащих-участников СВО.
В основе сюжета мюзикла легенды, сказания и традиции народов России, а главные действующие лица – герои фольклора и современные потомки представителей различных культур.
Этнографическое музыкальное шоу «Ожерелье России» номинировано в Книгу рекордов России как спектакль с наибольшим количеством участников. В постановке задействованы более 300 молодых артистов из 5 регионов России: Чеченской Республики, Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской и Московской областей. Вместе ними на сцену выйдут заслуженные артисты и коллективы из Москвы и республик Северного Кавказа, в частности, ансамбли «Эльбрус», «Кабардинка», «Заманхо», Театр танца «Гжель». В шоу примет участие самая юная победительница шоу «Голос» Яна Габбасова. «Тавриду» представит резидент арт-кластера Владимир Бабенко – лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусств, финалист телевизионного проекта «Новая Звезда».
Отборочные конкурсы артистов проходили по всей России в рамках Ежегодного международного фестиваля-конкурса «Имена России». Организатор фестиваля АНО «Открытый Мир Искусства», многолетний председатель жюри Народная артистка России Анита Цой.
Шоу проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.