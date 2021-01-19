РГДБ возобновляет работу студий и клубов

С 25 января 2021 года Российская государственная детская библиотека возобновляет работу литературных и творческих студий и клубов в офлайне.

Читателей приглашают послушать «Зимние сказки», посмотреть диафильмы в студии «Сказки на плёнке» и принять участие в литературных занятиях «Волшебный сундук». На занятиях «Делаем книгу. История» слушателям расскажут об эволюции формы книги и материалов, об истории конкретных книг и о людях, которые к ним причастны.

На мастер-классах по оригами и бумагопластике «Бумажный мир» детей научат различным техникам конструирования из бумаги. «Арт-Садик» поможет адаптировать детей к детскому саду и школе. В его программе содержательного досуга в безопасной среде театрализованные чтения, творческие мастерские, задания на развитие внимания, логики, фантазии ребёнка, детская йога, «садовая» эко-терапия.

На занятиях в «Академии детского творчества» слушатели смогут научиться работать с глиной, пластилином, соленым тестом, акварельными и гуашевыми красками, познакомятся с различными художественными техниками – батик, папье-маше, коллаж, квиллинг.

Студии «Историческая экспедиция» приглашает в литературно-исторические путешествия. На занятиях детям рассказывают об истории искусства, материально-бытовой культуры и повседневности, художественной и научно-познавательной литературы. Главная задача встреч – привить детям интерес к истории, научить разбираться в исторических эпохах и понимать исторический процесс в целом.

Сыграть в настольные и подвижные интеллектуальные, веселые и серьезные игры приглашает Клуб «Лабиринт». В «Клубе семейного чтения» дети и родители смогут вместе почитать и обсудить современную литературу, заняться совместной творческой деятельностью.

Расписание занятий представлено на сайте библиотеки.

РГДБ также приглашает читателей вступить в группу АФИША студий и клубов РГДБ в WhatsApp.

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