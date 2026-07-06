Ricardo Rodrigues: бразильский артист, который объединил две музыкальные культуры

Бразильский вокалист, автор песен и мультиинструменталист Ricardo Rodrigues уже много лет живёт и выступает в России, объединяя в своём творчестве музыкальные традиции двух стран.

Российской публике артист знаком как участник проекта «Голос» и фестиваля «Дорога на Ялту», где он выступал на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Помимо концертной деятельности Ricardo пишет собственную музыку и исполняет песни на нескольких языках, включая русский, португальский, английский, испанский и итальянский.

«Для меня музыка — это возможность говорить с людьми без границ. Неважно, на каком языке звучит песня, если она вызывает эмоции», — говорит Ricardo Rodrigues.

Особенность творчества артиста — сочетание бразильской энергетики с российской музыкальной культурой. В его концертах авторские композиции органично соседствуют с мировыми и российскими хитами, а живой вокал, искренняя подача и яркая сценическая энергетика делают каждое выступление особенным.

24 июля в московском музыкальном баре «Чиж & Co» состоится большой сольный концерт Ricardo Rodrigues — первый концерт такого формата в Москве.

В программе вечера — живой вокал, авторские композиции, мировые и российские хиты, выступление DJ Michel de Paula с сетами в стиле Brazilian Funk и Afro Beat, а также яркое бразильское шоу с танцовщицами в карнавальных костюмах.

Начало сбора гостей — в 19:00. Концерт станет уникальной возможностью увидеть большую сольную программу артиста и погрузиться в атмосферу современной Бразилии, не покидая Москвы.

Источник: ricamusic.ru