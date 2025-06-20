Риналь Мухаметов записал эксклюзивный трек для комедии «Качели»

Бодрый трек о непростых отношениях зародился на съемочной площадке фильма.

Риналь Мухаметов вдохновился на создание композиции на съемочной площадке фильма «Качели». Актёр, известный в музыкальном сообществе под псевдонимом RINAL, вспоминает, откуда появилась идея трека: «Песня “Качели” пришла в мою голову непосредственно на съёмочной площадке, во время перерыва между сценами. Мы с Надей Егошиной (исполнительница одной из главных ролей в фильме) говорили о музыке, и она вспомнила о моей студенческой театральной группе “Корпорация Жёлтый Асфальт”, солистом которой я являлся. Концепция этой группы заключалась в импровизации – песни придумывались на ходу, из двух случайных слов из зала. Надя говорит: “А мог бы ты сейчас придумать трек для нашего фильма ‘Качели’?” Стоит отметить, что атмосфера на площадке, благодаря Павлу Тимофееву (режиссёр) и моим друзьям-коллегам, была вдохновляющей и прекрасной, поэтому буквально через пару дублей я подошёл к Надежде и озвучил ей припев. Она обронила что-то вроде: “Вау!” — и добавила: “Обязательно запиши”. Я, в свою очередь, дописал куплеты, оформил всё это синтезаторными партиями и записал. Так появилась песня “Качели” для фильма “Качели”…»